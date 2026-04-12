Ligue 1 : Samba sauve la victoire de Rennes contre Angers

En repoussant le penalty de l'égalisation pour Angers dans les dernières minutes, Brice Samba a préservé un succès capital de Rennes (2-1) dans la course à l'Europe, samedi, lors de la 29 e journée de Ligue 1.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à cette victoire, Rennes remonte provisoirement à la 5e place avec 50 points, à deux longueurs de Marseille (3e), même si Lyon, 6e avec 48 unités, pourrait le dépasser en cas de victoire dimanche contre Lorient.

Treizième avec 33 points, soit neuf de mieux qu'Auxerre, 16e et barragiste virtuel, le SCO n'est, lui, toujours pas assuré mathématiquement de se maintenir, même si cela semble en très bonne voie.

Irrésistibles pendant les vingt premières minutes, en contrôle lors des quarante suivantes, puis bousculé dans le dernière demi-heure, les Bretons sont passés par tous les états

Les partenaires du capitaine Valentin Rongier, épatant dans le premier acte et transparent dans le second, avaient pourtant bénéficié d’un but contre son camp du jeune Marius Louër dès la 12e minute pour ouvrir le score (1-0).

Ils avaient ensuite doublé leur avantage par Mousa Al-Tamari, trouvé plein axe par Rongier, et qui avait délicieusement lobé Hervé Koffi venu à sa rencontre (2-0, 25e).

Fort de cette avance, les Bretons ont alors pensé vivre une soirée des plus paisibles.

D'autant qu'en début de deuxième période Esteban Lepaul (48e), Mahdi Camara (51e) et Breel Embolo (54e, 64e) avaient obtenu de réelles opportunités pour alourdir la note.

Mais c'est alors qu'on s'y attendait le moins que l’Angevin Prosper Peter a offert, avec son but sur son deuxième ballon (2-1, 65e) une physionomie très différente à la fin de match.

Jusqu’alors sereins, les Rennais sont soudainement devenus fébriles.

Le spectre d’un nouveau 2-2, comme ils en ont connu en début d’exercice, après avoir mené 2-0, est alors revenu furieusement dans les têtes.

Angers a décidé de jouer les coups à fond et a pensé revenir quand l'arbitre Mathieu Vernice a sifflé un penalty obtenu par Peter (80e).

Mais la frappe trop faible et pas assez placée d'Amine SbaÏ a été bien repoussée par Brice Samba sur sa gauche (81e), permettant à ses coéquipiers de maintenir leur avance.

Avec ce résultat, acquis finalement dans la douleur, après une fin de match étouffante, Rennes entretient ses chances de renouer avec un calendrier européen en septembre 2026.

À cinq journées de la fin, les Rouge et Noir feront face, la semaine prochaine à Strasbourg, à une toute autre opposition. Ils seront d'ailleurs privés de leur capitaine Rongier, suspendu lors de ce nouveau test pour leurs ambitions.

AFP/VNA/CVN