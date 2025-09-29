Ryder Cup

L'Europe tremble mais remporte le trophée, une première sur le sol américain depuis 2012

L'Europe, impériale vendredi 26 septembre et samedi 27 septembre, a tremblé dimanche 28 septembre mais a fini par conserver son trophée de la Ryder Cup de golf face aux États-Unis à Farmingdale, près de New York, une première sur le sol américain depuis 2012.

Si les États-Unis mènent toujours 27 à 16 au palmarès (2 nuls), l'Europe, qui a conservé son trophée acquis à Rome il y a deux ans, se détache 13 à 9 depuis l'élargissement de l'équipe au-delà de la Grande-Bretagne et de l'Irlande en 1979, et même 11 à 4 ces trente dernières années.

Les Européens, à la tête d'une avance record samedi soir 27 septembre (11,5 points à 4,5) après les matches en paires, ont complètement raté leur dimanche 28 septembre, marqué par le sursaut de l'équipe américaine et de ses leaders, qui a longtemps cru tenir leur équivalent du "miracle de Medinah", surnom de l'édition 2012, lorsque l'Europe avait retourné un déficit de 10-6.

"J'ai vécu les moments les plus stressants de ma vie, a réagi le capitaine européen Luke Donald. Je ne pensais pas qu'ils seraient si bons dimanche, ils (les États-Unis) se sont battus avec force."

Scheffler domine McIlroy

Mais de miracle il n'y a pas eu dimanche 28 septembre dans la banlieue new-yorkaise, malgré le chahut constant des supporters locaux, réputés pour leur chauvinisme et leur manque de courtoisie, tous sports confondus.

L'Irlandais Shane Lowry a délivré son équipe, fébrile, en arrachant un demi-point à Russell Henley pour porter l'Europe à 14 points, le minimum requis pour repartir avec la coupe, avant que les dernières rencontres ne scellent le score final à 15-13.

Bousculé et insulté pendant trois jours, Rory McIlroy, héros du Masters en avril, remporte la Ryder Cup pour la sixième fois en huit participations. "Très fier de faire partie de cette équipe", il a toutefois perdu dimanche 28 septembre sa première partie du tournoi, un revers symbolisant le retournement de situation que les Américains ont vainement espéré vivre jusqu'au terme de la 45e édition de la prestigieuse compétition bisannuelle.

Le No2 mondial a été dominé d'un trou par le No1 Scottie Scheffler lors d'un choc au sommet, qui a permis à l'Américain de relever la tête après l'humiliation vécue lors des deux premiers jours, avec quatre défaites en autant de matches de paires.

L'Europe avait pourtant attaqué la journée avec un petit coup de pouce et le forfait du Norvégien Viktor Hovland, blessé au niveau du cou, donnant un demi-point à chaque équipe pour porter le score à 12-5, laissant les visiteurs à deux succès du trophée, avec onze duels à venir.

Lowry héros du jour

Les premières rencontres, serrées, se sont dénouées au trou No18 avec un scénario similaire : Cameron Young face au vétéran Justin Rose puis Justin Thomas contre Tommy Fleetwood ont planté un birdie pour remporter le match et faire hurler la foule.

Matt Fitzpatrick, qui avait mené de cinq coups en cours de partie, a été contraint au nul face à Bryson DeChambeau, avant les succès de Scheffler, Xander Schauffele et J.J. Spaun. Seul le Suédois Ludvig Aberg a gagné dimanche son match pour les Européens, portant alors sa formation à 13,5, à un match nul du trophée.

Le demi-point a été arraché par Lowry sur le 18, malgré une sortie de bunker exceptionnelle de Henley, qui a manqué ensuite un putt pour mettre une pression folle à l'Europe, alors que trois matches seulement restaient à terminer.

"J'ai vécu les heures les plus dures de ma vie, je n'en reviens pas que ce putt soit rentré", a commenté l'Irlandais, les larmes aux yeux. Dès le vendredi 26 septembre, l'Europe avait su prendre de l'avance (5,5 à 2,5) sous les yeux du président Donald Trump, faisant encore mieux le samedi 27 septembre (6 à 2).

