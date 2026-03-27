Eau, agriculture et environnement

Le Vietnam approfondit sa coopération avec la Banque mondiale

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu, vendredi 27 mars à Hanoï, Mariam J. Sherman, directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, afin de promouvoir des initiatives de coopération dans des secteurs tels que les ressources en eau, l’agriculture et l’environnement.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien a salué le rôle de la Banque mondiale en tant que partenaire de développement de premier plan du Vietnam, soulignant son appui efficace à la modernisation des infrastructures, au renforcement des institutions, à la formation des ressources humaines et au développement durable du pays.

Selon lui, les projets de la BM ont contribué de manière significative au développement des systèmes d’irrigation, à la gestion des ressources en eau et à l’approvisionnement en eau, notamment dans les zones rurales et le Delta du Mékong.

Le vice-Premier ministre a réaffirmé le soutien du Vietnam aux initiatives internationales de la BM, notamment "Water for the Future" (L’eau pour l’avenir) et "Country Water Compact" (Pacte national pour l’eau), qu’il juge pleinement adaptées aux besoins urgents du pays.

S’agissant des ressources en eau, il a souligné l’importance accordée par le Vietnam à la sécurité hydrique transfrontalière, en particulier dans les bassins du Mékong et du fleuve Rouge. Il a appelé à un renforcement de l’assistance technique et financière de la BM en vue d’une gestion intégrée de ces bassins et de la mise en œuvre de solutions de lutte contre les inondations, des éléments essentiels à la planification du développement socio-économique et à la garantie d’une sécurité nationale durable.

Par ailleurs, il a confirmé l’engagement du gouvernement vietnamien dans le projet d’un million d’hectares de riziculture à faibles émissions dans le Delta du Mékong, dont la coordination est assurée par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement avec l’appui des ressources de la BM et du budget central.

De son côté, Mariam J. Sherman a salué le consensus et l’engagement du Vietnam en faveur des initiatives de coopération de la BM dans la gestion des ressources en eau. Elle a affirmé que la BM était prête à déployer un ensemble de soutiens globaux, alliant expertise technique, financements et expériences internationales, pour accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre des initiatives de coopération dans les secteurs de la sécurité hydrique, de l’agriculture et de l’environnement.

Elle a également souligné l’importance de mobiliser le secteur privé pour soutenir les objectifs de développement.

Le vice-Premier ministre a souligné que, lorsque le secteur privé participe à de grands projets, en particulier dans le domaine de l’eau, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes garantissant des conditions équivalentes à celles accordées aux entreprises publiques. Parallèlement, pour les projets à caractère commercial, l’approche adoptée doit être adaptée et différer de celle appliquée aux infrastructures publiques.

S’agissant de la gestion des ressources en eau, il a estimé que le Vietnam pouvait contribuer, par son expérience concrète, aux initiatives mondiales, tout en continuant à avoir besoin du soutien des organisations et des experts internationaux.

Il a en outre insisté sur la nécessité d’une coordination étroite entre des organes compétents afin de définir les critères de sélection des projets prioritaires et de préciser les domaines nécessitant un appui technique ou des financements de la BM.

VNA/CVN