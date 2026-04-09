Gia Lai accueille le Symposium ASEAN Plus sur la photonique

Près de 40 scientifiques internationaux se sont réunis le 8 avril dans la province de Gia Lai, au Symposium ASEAN Plus sur la photonique, afin d'échanger sur les dernières avancées de la recherche, les tendances émergentes et les perspectives d'avenir en photonique et interactions lumière-matière.

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Photo : CTV/CVN

Cet atelier était co-organisé par l'Association des Rencontres du Vietnam et le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE), en collaboration avec l'École centrale de Lyon (ECL) et l'Université de Lyon (France), ainsi que l'École de génie électrique et électronique de l'Université technologique de Nanyang (Singapour).

Parmi les participants figuraient des professeurs, des chercheurs, de jeunes scientifiques et des doctorants venus de France, d'Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni, d'Inde, de Chine, de République de Corée, de Malaisie, de Singapour et d'Australie.

Les participants ont présenté et discuté d'un large éventail de sujets de pointe qui façonnent l'avenir de la photonique, notamment la nanophotonique et les métasurfaces ; la photonique topologique et non hermitienne ; les cristaux photoniques et les réseaux optiques ; les interactions lumière-matière et les systèmes de polaritons ; l'optique quantique et non linéaire ; la photonique intégrée et sur silicium ; la photonique ultrarapide et térahertz ; les dispositifs photoniques, les lasers et les matériaux émergents ; ainsi que les applications dans les domaines de la détection, de l'imagerie et du traitement de l'information.

Selon le Docteur Nguyên Huu Ha, directeur adjoint du Service provincial des sciences et technologies, l'atelier a permis aux participants de se tenir informés des développements les plus récents et d'ouvrir des perspectives de recherche prometteuses. Il a souligné que les sujets abordés représentent des frontières technologiques clés qui sous-tendent de nombreuses applications avancées, en particulier dans la transmission et le traitement des données, les technologies de détection et le développement de systèmes intelligents.

Le symposium devrait contribuer à faire progresser la photonique au Vietnam tout en renforçant la position de l'ASEAN sur la scène scientifique mondiale, a déclaré Nguyên Huu Ha.

Les organisateurs ont souligné que la photonique est un domaine scientifique et technologique fondamental du XXIe siècle, jouant un rôle essentiel dans des secteurs critiques tels que les communications optiques, la détection et la mesure de précision, le traitement de l'information, les matériaux avancés, la biomédecine, l'énergie et les technologies quantiques. Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, des transitions numériques et écologiques en cours et du développement durable, la photonique est de plus en plus reconnue comme un pilier stratégique pour la recherche fondamentale et les applications de haute technologie.

L'ASEAN, quant à elle, s'affirme comme un pôle dynamique de recherche et d'innovation scientifiques, grâce à la croissance rapide de ses ressources humaines, à l'amélioration de ses infrastructures de recherche et au développement de la coopération internationale en photonique. Cependant, les organisateurs ont constaté que les plateformes d'échanges universitaires approfondies et systématiques reliant la région aux réseaux mondiaux restent limitées, notamment les forums consacrés aux domaines émergents tels que la photonique topologique, les systèmes non hermitiens, la photonique quantique, la photonique intégrée et les études avancées des interactions lumière-matière, qui nécessitent une collaboration et un partage des connaissances renforcés.

VNA/CVN