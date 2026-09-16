Le Vietnam veut franchir un nouveau cap dans les chaînes de valeur mondiales

Le Vietnam s’intègre de plus en plus profondément à l’économie mondiale, porté par son réseau de 17 accords de libre-échange (ALE), l’amélioration continue de ses capacités de production, le dynamisme de son tissu entrepreneurial et l’élargissement de son accès aux marchés internationaux.

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Photo : Hoàng Nhị/VNA/CVN

Le pays entend ainsi passer du statut de simple sous-traitant à celui de pôle majeur de production et d’approvisionnement à plus forte valeur ajoutée au sein des chaînes de valeur mondiales.

Cette ambition s’accompagne toutefois de défis croissants sur les plans technologique, environnemental et de la traçabilité. Les entreprises vietnamiennes doivent donc renforcer leurs capacités afin de participer de manière plus substantielle aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Des opportunités, mais aussi de nouvelles exigences

Selon les experts, les produits de consommation non alimentaires occupent une place prépondérante dans les exportations vietnamiennes. En 2025, le secteur électronique a représenté près de 165 milliards de dollars d’exportations, contribuant fortement à un chiffre d’affaires total à l’export de plus de 475 milliards de dollars.

Au cours des huit premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes ont atteint près de 375 milliards de dollars, soit une hausse de 22,4% sur un an. L’électronique arrive en tête avec près de 150 milliards de dollars, devant le textile-habillement, avec près de 27 milliards, et la chaussure, avec plus de 16 milliards.

Ces résultats témoignent du poids croissant des industries manufacturières vietnamiennes dans le commerce international. Les entreprises restent toutefois confrontées aux incertitudes de l’économie mondiale, à l’intensification de la concurrence et au durcissement des exigences, notamment en matière de développement durable et de production verte.

Nguyên Dang Khoa, directeur du commerce international de la compagnie par actions Tân Phu Vietnam, la production verte est désormais indispensable pour accéder aux marchés exigeants de l’Union européenne et des États-Unis. Son entreprise mise notamment sur la standardisation des matières premières plastiques recyclées, la réduction des émissions et de la consommation d’énergie, ainsi que sur l’adoption de normes internationales telles qu’ISO 14001, BSCI, FSC et Higg FEM.

Selon lui, la transition verte constitue un investissement stratégique à long terme et une condition essentielle pour rester dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cha Ji-ho, directeur du Centre des achats au Vietnam de Samsung Vietnam, de son côté, a souligné que les critères des chaînes d’approvisionnement évoluent rapidement. Au-delà de prix compétitifs, les grands groupes recherchent désormais des fournisseurs capables de garantir des livraisons régulières, une qualité constante, une réponse technique rapide, une gestion transparente des données et des pratiques durables.

Renforcer la compétitivité des entreprises

Pour 2026, le gouvernement vise une croissance des exportations de 15 à 16%, pour atteindre environ 546 à 550 milliards de dollars. Cet objectif traduit, selon elle, la confiance dans les capacités internes du pays et dans sa position au sein du commerce mondial.

Do Quoc Hung, responsable par intérim du Département du développement des marchés extérieurs du ministère de l’Industrie et du Commerce, estime toutefois que la seule production de biens de qualité ne suffit plus. Les entreprises doivent renforcer leur compétitivité et restructurer leurs modèles de production et de distribution afin de répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité et de traçabilité, tout en s’adaptant rapidement à l’évolution des habitudes des consommateurs.

À Hô Chi Minh-Ville, les autorités misent sur la modernisation et la circularité des secteurs industriel et agricole, associées aux transitions numérique et verte. La ville entend également développer ses infrastructures logistiques, réduire les coûts commerciaux et renforcer ses capacités d’import-export, notamment à travers de nouveaux pôles logistiques, des plateformes portuaires et des infrastructures aéroportuaires dédiées au fret.

Parallèlement, la ville prévoit de réorganiser son réseau portuaire et ses ports secs afin de renforcer les connexions régionales. L’objectif est également d’aider les entreprises à surmonter les barrières tarifaires et techniques et à répondre aux exigences de durabilité des grands marchés, notamment ceux des États-Unis et de l’Union européenne.

À terme, l’enjeu est de permettre aux entreprises vietnamiennes de passer progressivement de la sous-traitance à la création de marques et de produits à plus forte valeur ajoutée, en s’appuyant notamment sur la transformation numérique, l’innovation, le commerce électronique et la transition verte pour conquérir une place plus importante sur les marchés mondiaux.

VNA/CVN