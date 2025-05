FPT Play diffusera la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ au Vietnam

FPT Play diffusera les 63 matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sur son système multiplateforme.

FPT Play diffusera ainsi les 63 matchs du tournoi sur son système multiplateforme, incluant la télévision terrestre, le câble, le satellite, l’IPTV, Internet, les appareils mobiles, les projections publiques et les réseaux sociaux, du 15 juin au 14 juillet (heure du Vietnam).

Tô Nam Phuong, directrice générale adjointe de FPT Play, a déclaré que l’obtention de ces droits témoigne des efforts considérables déployés par l’entreprise pour proposer des tournois sportifs internationaux inédits au public vietnamien et permettre aux supporters de vivre des matchs de football de classe mondiale.

Pour enrichir l’expérience des téléspectateurs, FPT Play proposera des fonctionnalités interactives telles que le chat en direct pendant les diffusions en direct, ainsi que des talk-shows de haute qualité offrant des analyses approfondies et multidimensionnelles.

La nouvelle compétition interclubs de la FIFA – la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ – va voir le jour en juin et juillet 2025. Ainsi, 32 des plus grands clubs du monde se réuniront aux États-Unis pour l’édition inaugurale. Cet événement véritablement mondial rassemblera les clubs les plus performants de chacune des six confédérations internationales : AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA.

Organisé aux États-Unis, pays co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le tournoi proposera des matchs dans des stades emblématiques tels que le Hard Rock Stadium de Miami pour le match d’ouverture le 14 juin et le MetLife Stadium de New York pour la finale le 13 juillet.

L’événement offrira une dotation totale pouvant atteindre 1 milliard de dollars, ce qui en fait l’un des tournois les plus lucratifs de l’histoire du football.



VNA/CVN