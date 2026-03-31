Forte hausse de l'afflux de touristes lao au Vietnam

Le nombre de visiteurs en provenance du Laos au Vietnam a enregistré en février une augmentation de 39% par rapport au mois précédent. Ce marché figure également parmi les 15 principaux marchés internationaux du tourisme vietnamien.

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Photo : CTV/CVN

En février, l’Autorité nationale du tourisme a recensé 2,2 millions d’arrivées internationales au Vietnam. Les principaux marchés émetteurs sont la République de Corée, la Chine, la Russie, Taïwan (Chine), les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Malaisie, le Cambodge, l’Australie et le Royaume-Uni.

Selon cette agence, plusieurs marchés ont enregistré une croissance par rapport à janvier. Les visiteurs lao ont ainsi augmenté de 39%, se classant juste derrière le Danemark avec une hausse de 40%.

Auparavant, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, avait indiqué que le flux de touristes lao vers le Vietnam se redressait fortement après la pandémie de COVID-19, avec une croissance de plus de 30% sur la période 2024-2025. Depuis de nombreuses années, le Laos figure parmi les 15 principaux marchés internationaux du tourisme vietnamien.

Parmi les destinations vietnamiennes prisées des touristes lao figurent Dà Nang, Hôi An, Dà Lat, Nha Trang, Vung Tàu et Phu Quôc. Selon les autorités touristiques, les activités de promotion et de coopération entre les entreprises des deux pays sont régulièrement maintenues, contribuant à renforcer l’image des destinations et à stimuler les échanges de visiteurs.

En février, la compagnie aérienne Lao Airlines a annoncé la reprise de la liaison directe Vientiane - Dà Nang à partir du 29 mars, renforçant ainsi la connectivité entre le Laos et le Centre du Vietnam. Cette ligne constitue également une opportunité d’élargir l’accès à Dà Nang pour les marchés régionaux.

La ligne sera exploitée de deux vols par semaine, les jeudis et dimanches, à bord d’appareils COMAC C909 de 90 sièges en classe économique. La durée du vol est d’environ 1 heure et 20 minutes.

La reprise de cette liaison est considérée comme une opportunité d’élargir le marché des visiteurs lao, un segment caractérisé par une proximité géographique, une facilité de déplacement et une forte adéquation avec les courts séjours touristiques.

Les rapports régionaux montrent que les flux touristiques entre les deux pays sont en hausse grâce à plusieurs facteurs favorables. Tout d’abord, la proximité géographique permet des temps de trajet courts et des coûts raisonnables. En outre, le réseau de postes-frontières terrestres entre les deux pays est relativement dense, facilitant les voyages individuels comme les circuits organisés.

La politique d’exemption de visa entre le Vietnam et le Laos contribue également à stimuler la demande de déplacements. Outre les visites touristiques, de nombreux voyageurs lao choisissent le Vietnam pour le tourisme balnéaire, le shopping ou encore les soins médicaux.

Dans l’autre sens, le Vietnam est aussi l’un des principaux marchés émetteurs de touristes vers le Laos, aux côtés de la Thaïlande et de la Chine. En 2025, le Laos a accueilli plus de 4,5 millions de visiteurs internationaux, dépassant l’objectif de 4,3 millions fixé par le gouvernement pour l’année.

Pour la période 2026-2030, le Laos ambitionne d’attirer plus de 43 millions de visiteurs. Afin d’atteindre cet objectif, le pays prévoit de moderniser et d’élargir les infrastructures dans les destinations clés, de développer de nouveaux produits touristiques et d’améliorer les équipements le long des grands axes reliant les provinces et les pays voisins.

Thu Huong/CVN