Hô Chi Minh-Ville : Un espace culturel vibrant lors du festival de Dinh Cô à Long Hai 2026

Le festival de Dinh Cô à Long Hai 2026, qui a eu lieu du 27 au 30 mars (soit du 9 e au 12 e jour du deuxième mois lunaire) sur le site culturel et historique du même nom (commune de Long Hai dans Hô Chi Minh-Ville), a attiré de nombreux habitants et touristes se rendant en pèlerinage et participant aux programmes culturels et artistiques uniques proposés.

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Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Il s'agit d'une activité religieuse populaire typique des pêcheurs de la région côtière, en l'honneur de la déesse Cô. Selon la légende, il y a deux siècles, la vierge nommée Lê Thi Hông, originaire de Tam Quan, province de Binh Dinh (aujourd'hui c'est la province de Gia Lai), s'est malheureusement noyée en mer à l’âge de 16 ans. Les pêcheurs locaux l’ont enterrée sur la colline de Co Son et ont construit un sanctuaire dédié à cette jeune fille sur la plage.

En 1930, les pêcheurs de Long Hai ont déménagé ce sanctuaire sur la montagne de Ky Van, où se trouve aujourd'hui le temple de Dinh Cô. Portant une architecture monumentale et audacieuse, Dinh Cô a été classé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme un vestige historique et culturel national. La principale cérémonie du festival est solennellement organisée chaque année par les habitants du district de Long Hai du 10e au 12e jour du deuxième mois lunaire.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Le point d'orgue du festival de Dinh Cô réside dans ses rituels spirituels solennels et traditionnels. Les activités les plus importantes comprennent la procession de l'effigie de la Déesse Cô, l'accueil de la Déesse de l'Eau et du génie d'Ông Nam Hai au temple. Ces rituels témoignent non seulement du respect du peuple, mais font également revivre la richesse culturelle unique des pêcheurs locaux. Pendant le festival, des dizaines de milliers d'habitants et de touristes se rassemblent pour participer aux cérémonies, rendre hommage à la Déesse Cô et prier pour la paix et la sécurité de leurs familles.

Diverses activités pendant le festival

Outre les rituels traditionnels, le festival est également très animé, avec de nombreuses animations. L'un des points forts de l'événement de cette année a été l'organisation impeccable des activités, qui ont attiré un large public. Parmi celles-ci, on peut citer le programme de danse du lion et du dragon, le spectacle de cerfs-volants artistiques et les courses de jet-ski en mer… En particulier, le spectacle artistique "Splendeur de la mer de Long Hai", présenté le soir du 28 mars sur la scène extérieure devant le site historique de Dinh Cô, a créé une atmosphère culturellement riche et émouvante. Grâce à des représentations théâtrales, l'histoire du site et les valeurs traditionnelles de cette région ont été recréées avec vivacité, permettant aux visiteurs de mieux comprendre l'identité locale.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Selon Nguyên Minh Tâm, vice-président du Comité populaire de la commune de Long Hai et président du comité d'organisation du festival de Dinh Cô 2026 : "Durant les jours du festival, le nombre de visiteurs a considérablement augmenté, contribuant ainsi au développement du tourisme local. Deux mois auparavant, les autorités locales et les organes compétents avaient élaboré un plan détaillé, attribuant des tâches spécifiques à chaque sous-comité afin de garantir la sécurité, la salubrité alimentaire et l'hébergement. À ce jour, tout s'est déroulé comme prévu et en toute sécurité". Il a également exprimé l'espoir que Hô Chi Minh-Ville continuerait d'investir judicieusement pour développer davantage l'offre touristique de la région.

Cette préparation minutieuse a fait forte impression sur les visiteurs venus du monde entier. Nguyên Thi Minh Lan, une touriste originaire de Dông Nai, a déclaré : "Je connais ce festival depuis de nombreuses années et je viens souvent ici en famille pour prier. Le festival de cette année était grandiose, avec de nombreuses manifestations culturelles et sportives, ce qui a constitué un attrait majeur pour les touristes".

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Partageant le même avis, Bùi Thi Lê, du quartier de Saigon à Hô Chi Minh-Ville, a commenté : "Ma famille vient ici chaque année. Le festival de cette année était parfaitement organisé, la plage était propre et magnifique, et l'ambiance festive était très agréable".

Le succès du festival de cette année confirme la pertinence de la démarche de la commune de Long Hai en matière de préservation et de promotion du patrimoine culturel. À l'avenir, la commune de Long Hai est déterminée à investir davantage pour perfectionner son modèle de tourisme spirituel associé au tourisme balnéaire. La mise en valeur de ses vestiges historiques et culturels, intimement liés à la richesse de ses paysages naturels, permettra à Long Hai de devenir une destination de choix, répondant aux attentes des touristes nationaux et internationaux en matière de pèlerinage et de visites touristiques.

Huynh Son - Tân Dat/CVN