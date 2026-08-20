Formule 1 : le Néerlandais Max Verstappen prolonge jusqu'en 2030 avec Red Bull (écurie)

L'écurie Red Bull a annoncé jeudi 20 août la prolongation du contrat du Néerlandais Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1, qui restera au sein de l'équipe autrichienne jusqu’à la fin de la saison 2030.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Verstappen, 28 ans, était auparavant lié jusqu'à la fin de la saison 2028 avec l'écurie basée à Milton Keynes.

Promu chez Red Bull en 2016 après des débuts dans l'équipe satellite Toro Rosso, il y a remporté son premier Grand Prix dès sa première course. En dix saisons, il a décroché quatre titres mondiaux (2021, 2022, 2023, 2024) et 71 victoires en Formule 1, contribuant également à deux sacres constructeurs.

"Je suis vraiment heureux de cette prolongation", a déclaré Verstappen, assurant vouloir continuer à travailler avec son écurie pour "revenir au sommet". Le Néerlandais va ainsi poursuivre une collaboration qui, si elle arrive à son terme, couvrira quinze saisons avec Red Bull.

"Je l'ai toujours dit : l'équipe est comme une deuxième famille pour moi et je m'y sens vraiment chez moi", a souligné le fils de l'ancien pilote Jos Verstappen, qui a intégré le programme de jeunes pilotes de Red Bull à 16 ans en 2014.

"Le fait que Max reste parmi nous et que nous conservions le meilleur pilote du plateau est un nouveau fantastique pour tout le monde chez Red Bull, Oracle Red Bull Racing, ainsi que pour la F1 et le sport automobile dans son ensemble", a salué Laurent Mekies, le patron de Red Bull, cité dans le communiqué.

Cette annonce intervient juste avant le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort dimanche, où des dizaines de milliers de supporteurs de "Mad Max" sont attendus.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au classement des pilotes, Verstappen n'occupe que la 6e place et n'a pas connu la victoire cette saison, avec deux deuxièmes places, en Autriche et en Hongrie.

Les résultats en berne de Red Bull dans le contexte du nouveau règlement technique et le contrat finissant du Néerlandais avaient suscité des rumeurs quant à une éventuelle signature l'année prochaine ou la suivante chez Mercedes, à la place du Britannique George Russell.

Verstappen n'avait pas non plus dissimulé des signes de lassitude et d'agacement ces derniers mois. Devenu père d'une petite fille en 2025 avec Kelly Piquet, la fille du triple champion du monde brésilien Nelson Piquet, il avait également évoqué une possible retraite.

AFP/VNA/CVN







