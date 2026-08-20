À 59 ans, "King Kazu" marque deux buts et entre dans l'histoire du football japonais

Le vétéran du football Kazuyoshi Miura, 59 ans, a marqué deux fois sur penalty mercredi 19 août, permettant à l'attaquant de devenir le plus vieux buteur de l'histoire de la doyenne des compétitions de coupe au Japon.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Miura, surnommé "King Kazu", dispute actuellement sa 42e saison de football professionnel. Il a joué un rôle clé dans l'écrasante victoire 7-0 de Fukushima United, son club de troisième division, contre l'Oyama Soccer Club, formation non professionnelle, en Coupe de l'Empereur, qui en est à sa 106e édition.

Il avait déjà marqué lors des phases de qualification pour la compétition fin juillet.

C'est la première fois que Miura inscrit plus d'un but dans un match depuis qu'il avait trouvé le chemin des filets avec le club australien de Sydney FC en novembre 2005.

Miura a expliqué s'exercer à tirer des penaltys presque tous les jours après les séances collectives d'entraînement. "On ne sait jamais quand son tour va venir", a-t-il déclaré aux journalistes après son nouvel exploit mercredi 19 août.

"C'est pour cela que je les travaille tout le temps. Je suis heureux que cela ait porté ses fruits."

Ces buts pulvérisent le record du plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe de l'Empereur, qui appartenait jusque-là à l'ancien international japonais Shinji Ono, âgé alors de 41 ans.

Miura a transformé son premier penalty à la 12e minute, avant de récidiver à la 55e.

"Il y avait une atmosphère particulière, calme, sans aucune huée de la part des supporters adverses", a-t-il déclaré. "Je sentais tous les regards vers moi. Je suis heureux d'avoir réussi à mettre le ballon au fond dans ces circonstances."

Miura a débuté sa carrière en 1986 avec le club brésilien du Santos, équipe de cœur de Neymar Jr, puis a ensuite joué en Italie, en Croatie, en Australie et au Portugal notamment.

Le joueur a contribué au rayonnement du football au Japon après le lancement de la J-League en 1993.

Il a joué pour la première fois avec le Japon dès 1990 mais avait été écarté de l'équipe durant la Coupe du Monde de 1998, où le Japon a disputé la première phase finale de son histoire, malgré 55 buts pour 89 matchs joués avec l'équipe nationale.

Il a rejoint Fukushima en janvier et a déclaré vouloir payer en retour la confiance que lui a accordée son nouveau club avec des buts et des passes décisives.

AFP/VNA/CVN



