Espagne : un Atlético à deux visages réussit ses débuts en Liga contre Malaga

D'abord poussif en l'absence de son attaquant Julian Alvarez, courtisé par le FC Barcelone, l'Atlético Madrid s'en est remis aux entrées de sa recrue Kang-in Lee et de son international Alex Baena pour battre le promu Malaga (2-0), lors de la 1 re journée de Liga.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Engagé dans un bras de fer pour tenter de conserver son buteur star Julian Alvarez, absent du groupe mercredi, le club madrilène avait aligné à sa place Arnau Ortiz, venu de l'équipe réserve.

Dans cette configuration, l'Atlético s'est montré complétement inoffensif en première période, avec une seule frappe cadrée, sur une tentative lointaine du milieu Mendoza.

Les Colchoneros ont même été sauvés par un double arrêt de Jan Oblak dans le temps additionnel de la première période (45e+1), sur deux frappes sèches de Malaga.

Mais l'"Atléti" s'est transformé dès le début du second acte grâce aux entrées de la recrue Kang-in Lee, venue du PSG, et des internationaux espagnols Marcos Llorente et surtout Alex Baena.

Le Sud-Coréen s'est immédiatement distingué, avec plusieurs tentatives lointaines, dont une belle frappe enroulée qui a permis de débloquer la partie (1-0, 70e).

Baena s'est chargé de doubler la mise d'un superbe coup franc décroisé dans la lucarne gauche, avec l'aide de la barre (2-0, 85e).

Entre-temps, les Colchoneros avaient multiplié les assauts, avec plusieurs tirs d'Ademola Lookman repoussés par le gardien Alfonso Herrero, ou une tête de Hancko sur la barre à la suite d'un corner (75e).

"Il nous manque encore du rythme, avec plus de travail nous nous améliorerons", a commenté Lee après le match, ajoutant que "toute l’équipe" avait "fait du bon travail."

"Je suis très heureux d’avoir inscrit mon premier but au Metropolitano", s'est de son côté félicité Baena, arrivé l'été dernier en provenance de Villarreal mais auteur d'une première saison irrégulière. "Les premiers matches sont toujours compliqués. Malaga est une bonne équipe avec beaucoup de jeunes joueurs et ils nous ont rendu les choses difficiles", a-t-il analysé.

Avec ce succès, l'Atletico Madrid rejoint Alavès, Séville et l'Espanyol Barcelone en tête d'une Liga qui reprend en plusieurs temps, en attendant l'entrée en lice du Real Madrid samedi et du FC Barcelone, tenant du titre, dimanche.

Pour l'ultime saison au club d'Antoine Griezmann, les Colchoneros avaient terminé quatrièmes du dernier exercice.

La rencontre de mercredi 19 août a été précédée d'une cérémonie en l'honneur des quatre internationaux espagnols de l'Atlético Madrid (Baena, Grimaldo, Llorente, Pubill) vainqueurs du Mondial-2026, avec le trophée au centre de la pelouse et en présence du sélectionneur Luis de la Fuente en tribunes.

AFP/VNA/CVN



