Foot : Rodri, le coup en or d'un Barça qui vise encore plus haut

Un Ballon d'or à Barcelone : après plusieurs jours de négociations avec Manchester City, le FC Barcelone a officialisé mardi 18 août la signature pour quatre ans du capitaine de la sélection espagnole Rodri, sacré champion du monde cet été avec la Roja, symbolisant l'ambition retrouvée du club catalan.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est le gros coup de l'été en Espagne. Le Ballon d'or 2024, annoncé avec insistance au Real Madrid, a choisi le Barça, son jeu collectif et offensif, plutôt que les lumières du stade Santiago Bernabéu.

Le milieu de terrain de 30 ans s'est engagé mardi 18 août "jusqu'au 30 juin 2030" avec le double champion d'Espagne en titre, pour un montant évalué par Manchester City à 76.5 millions d'euros, bonus compris, selon une source officielle du club anglais.

Depuis qu'il a soulevé le trophée mondial, il y a un peu moins d'un mois, près de New York, Rodri était pourtant annoncé tout proche de s'engager avec le Real, selon la presse sportive madrilène. Mais Barcelone était, pour lui, "la première option".

"J'avais d'autres options, mais pour moi Barcelone était la première. C'est un très grand club, une référence au niveau mondial, pour sa philosophie de jeu, sa manière de comprendre le football et les valeurs qu'il représente", a-t-il déclaré lors de sa présentation devant la presse.

Victoire idéologique

Le capitaine de la sélection espagnole, élu meilleur joueur du Mondial-2026 remporté avec la Roja, a confirmé qu'il avait été convaincu par un appel téléphonique avec l'entraîneur barcelonais Hansi Flick:

"J'ai parlé avec lui évidemment et j'ai hâte de pouvoir m'entraîner avec lui. Il a une idée de jeu très courageuse, qui m'attire beaucoup à ce stade de ma carrière et qui peut m'apporter beaucoup comme joueur, car je pense avoir encore une marge de progression. Il peut me rendre encore plus complet", a-t-il estimé.

Le milieu défensif avait affirmé la veille, lors de son arrivée à l'aéroport, qu'il réalisait "un rêve" en rejoignant le Barça, dont il n'avait jamais caché son admiration pour le style de jeu collectif, bien qu'il ait grandi à Madrid.

Cette décision est à la fois victoire idéologique et symbolique pour le club catalan face à son éternel rival, qui s'est considérablement renforcé cet été avec six recrues, dont l'ailier ivoirien Yan Diomandé et le champion du monde espagnol Marc Cucurella, mais n'a toujours pas de milieu de terrain du calibre de Rodri pour succéder aux légendes Toni Kroos et Luka Modric.

Héritier de Guardiola

Passé par l'Atlético Madrid et Villarreal, "Rodri", de son nom complet Rodrigo Hernandez Cascante, était depuis sept saisons le leader de Manchester City, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde sous les ordres de Pep Guardiola, ex-coach du Barça, jusqu'à remporter le Ballon d'or en 2024.

Le club anglais a remercié celui qui fut son capitaine et le pilier de sa génération dorée, "mettant ainsi fin à un magnifique parcours de sept ans, riche en succès", avec notamment une Ligue des champions en 2023 et quatre titres de champion d'Angleterre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le joueur espagnol de 30 ans, de retour au plus haut niveau cet été lors du Mondial nord-américain après plusieurs blessures successives à un genou, avait subi une "légère opération du dos" fin juillet, laissant planer des doutes sur sa condition physique pour l'entame de la saison.

Il a assuré mardi 18 août qu'il était prêt a reprendre l'entraînement dès mercredi 19 août, afin de se rendre disponible le plus tôt possible pour son entraîneur, privé pendant plusieurs mois du Néerlandais Frenkie de Jong.

L'ex-métronome de Guardiola va retrouver à Barcelone plusieurs de ses coéquipiers en sélection pour reformer l'ossature de la Roja championne du monde pour la deuxième fois, aux côtés du jeune Pau Cubarsi, Pedri, Dani Olmo et le prodige Lamine Yamal. Avec l'objectif, déjà annoncé, d'aller décrocher la sixième Ligue des champions du club blaugrana.

AFP/VNA/CVN