Football : les U17 du Vietnam décrochent un billet héroïque pour la Coupe du monde

Menés dès les premières secondes, les footballeurs U17 (des moins de 17 ans) du Vietnam ont renversé les Émirats arabes unis (3-2) pour décrocher la première qualification de leur histoire à une Coupe du monde U17. Une nuit mémorable conclue par une première place de groupe devant la République de Corée.

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Photo : VNA/CVN

Le match avait pourtant démarré sous les pires auspices pour les jeunes Vietnamiens. Dès les premières secondes, les Émiratis profitaient d’un moment de flottement dans la défense adverse pour frapper. Après seulement dix-huit secondes de jeu, Sultan Nasir Al Mheiri surgissait dans la surface et ouvrait le score, refroidissant brutalement les ambitions vietnamiennes.

Touchés mais loin d’être abattus, les joueurs de Cristiano Roland ont refusé de sombrer. Peu à peu, le Vietnam reprenait le contrôle du rythme, imposant un pressing intense et une circulation de balle de plus en plus fluide face à des Émiratis acculés.

La récompense arrivait juste avant la pause. À la 41e minute, Nguyên Luc faisait chavirer les supporters vietnamiens grâce à un magnifique coup franc direct, parfaitement placé, qui remettait les deux équipes à égalité et relançait totalement la rencontre.

Le Vietnam ne lâche rien

Dès le retour des vestiaires, les jeunes Vietnamiens reprenaient leur marche en avant avec la même détermination. À la 48e minute, après un excellent travail de Dai Nhân, Van Duong surgissait dans la surface pour conclure avec beaucoup de maîtrise et offrir l’avantage au Vietnam.

Le duel basculait alors dans une intensité totale. Piqués au vif, les Émirats arabes unis répondaient presque immédiatement grâce à Adam Mahrous, auteur à la 56e minute d’une frappe enroulée splendide qui remettait les deux équipes à égalité.

Loin de céder sous la pression, les hommes de Cristiano Roland continuaient pourtant d’imposer leur rythme. Plus agressifs dans les duels, mieux organisés collectivement et toujours entreprenants offensivement, les Vietnamiens finissaient par trouver l’ouverture décisive. À la 68e minute, Manh Cuong s’élevait au-dessus de la défense adverse sur un corner et plaçait une tête puissante qui envoyait tout un pays dans l’euphorie.

Photo : VNA/CVN

Les dernières minutes furent irrespirables. Les Émiratis lançaient leurs dernières offensives avec énergie, mais le gardien Xuân Hòa se transformait en héros en multipliant les interventions décisives. Solides jusqu’au bout, les Vietnamiens conservaient leur avantage et validaient une victoire historique au terme d’un combat d’une rare intensité.

Une page historique

Avec cette victoire 3-2, le Vietnam boucle la phase de groupes en tête du groupe C avec six points, devant la République de Corée tenue en échec par le Yémen (0-0).

Au-delà de la qualification pour les quarts de finale du championnat d’Asie U17, c’est surtout une page historique qui s’écrit : jamais auparavant une sélection vietnamienne U17 n’avait obtenu son billet pour une Coupe du monde.

Quelques instants après la rencontre, le président de la Fédération vietnamienne, Trân Quôc Tuân, est descendu sur la pelouse pour féliciter les joueurs et annoncer une prime exceptionnelle d’un milliard de dôngs accordée à l’équipe.

Le dirigeant vietnamien a notamment salué "l’esprit de combat" de ses jeunes joueurs, capables de transformer les leçons de la défaite précédente contre la République de Corée en une démonstration de caractère.

L’Asie salue l’exploit vietnamien

L’exploit n’a pas tardé à faire réagir le continent. La Asian Football Confederation a rapidement célébré la performance du Vietnam sur ses réseaux sociaux : "L’histoire appelle le Vietnam !"

Photo : CTV/CVN

Photo : CTV/CVN

Dans son analyse officielle, l’AFC a souligné la capacité des joueurs de Cristiano Roland à revenir d’une situation extrêmement défavorable pour arracher une qualification spectaculaire vers les quarts de finale et la Coupe du monde U17 2026 au Qatar.

Même en République de Corée, la surprise a été immense. Sur plusieurs forums spécialisés, de nombreux supporters ont reconnu avoir sous-estimé le niveau du Vietnam. Plusieurs messages ont salué la discipline tactique, la résilience mentale et les progrès fulgurants du football vietnamien ces dernières années.

Certains internautes coréens ont particulièrement encensé le coup franc de Nguyên Luc, tandis que d’autres espèrent désormais retrouver le Vietnam lors du Mondial U17.

La génération Roland prend son envol

Depuis l’arrivée du technicien brésilien Cristiano Roland, les U17 vietnamiens affichent une progression spectaculaire. Le collectif séduit par son organisation, son intensité et sa capacité à jouer sans complexe face aux grandes nations asiatiques.

Photo : VFF/CVN

Les chiffres illustrent cette montée en puissance : sur leurs dix-neuf dernières rencontres, les jeunes Vietnamiens ont remporté douze victoires et inscrit soixante-et-un buts.

Le prochain rendez-vous s’annonce désormais immense : un quart de finale contre l’Australie dans la nuit du 17 mai. Avec cette génération décomplexée, le Vietnam ne veut plus simplement participer à l’histoire. Il veut désormais continuer à l’écrire.

Thao Nguyên/CVN