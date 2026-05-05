Cân Gio s'anime avec sa grande fête du sport

À l’occasion du VnExpress Marathon Green Paradise Cân Gio 2026, Vinhomes Green Paradise s’est animé avec l’arrivée de milliers de coureurs, visiteurs et investisseurs. Plus qu’un événement sportif, ce rendez-vous a mis à l’épreuve le développement des infrastructures et le potentiel de cette future mégapole côtière.

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Photo : Vingroup/CVN

Une effervescence inédite avant le départ

Cân Gio, souvent présenté comme un "joyau" bordé par l’océan Pacifique et enveloppé par 75.000 ha de mangroves, n’affiche plus seulement son charme naturel habituel. À la veille du marathon, le territoire se transforme en un pôle d’attraction vibrant, accueillant des milliers de participants venus de tout le Vietnam.

Sur les axes menant à Vinhomes Green Paradise, épicentre de l’événement, l’ambiance est déjà à son comble. Les coureurs retirent leurs dossards, récupèrent leur kit de course et s’immergent dans une expérience qui dépasse le cadre strict de la compétition : stands gastronomiques régionaux, essais de véhicules électriques VinFast, animations musicales assurées par des DJ, autant d’activités qui donnent au week-end des allures de festival.

Photo : Vingroup/CVN

Les espaces baptisés "stations d’énergie verte" et "stations de connexion verte" sont devenus des haltes privilégiées pour permettre aux runners de se détendre, de récupérer et de se préparer physiquement et mentalement avant de s’élancer, le 1er mai, sur un parcours annoncé comme spectaculaire, entre forêt et littoral.

Un territoire en pleine métamorphose

Habituée depuis longtemps à l’image d’un Cân Gio encore sauvage, où la forêt Sác constituait l’un des rares points d’appui du tourisme de plein air, Trân Thi Kim Thoa, venue de Binh Tân à Hô Chi Minh-Ville pour courir le semi-marathon, dit avoir été frappée par la rapidité de la transformation du site au cours de l’année écoulée.

Photo : Vingroup/CVN

Selon elle, l’arrivée de Vinhomes Green Paradise a profondément changé le paysage. Les anciennes zones marécageuses laissent progressivement place à un espace urbain moderne, tout en préservant ce qui fait l’identité du lieu comme un air pur, une nature encore préservée et une atmosphère à rebours de la densité étouffante du centre-ville. Pour cette coureuse, Cân Gio pourrait rapidement devenir un lieu de vie recherché pour celles et ceux qui aspirent à s’éloigner de la pression urbaine.

Du parcours vert au rêve résidentiel et à l’investissement

Le même constat est partagé par Lê Thi Hà, engagée sur le marathon. Témoin de l’évolution du territoire, elle se dit impressionnée par l’impact de Vinhomes Green Paradise sur cette zone longtemps perçue comme un angle mort de Hô Chi Minh-Ville. Au-delà de son ambition sportive, elle confie envisager l’acquisition d’un bien immobilier dans cette future mégapole, à la fois comme résidence et comme lieu de villégiature.

Photo : Vingroup/CVN

Elle juge particulièrement prometteur le potentiel de croissance du tourisme local, porté par l’enchaînement d’événements sportifs et festifs de grande ampleur. Outre le VnExpress Marathon Green Paradise, qui attire plus de 5.000 participants, le site a déjà marqué la carte touristique du Sud avec 50.000 visiteurs lors du Festival du printemps de Cân Gio en février 2026, ainsi que plus de 1.000 participants à la marche Green Family Walk, organisée le 19 avril 2026.

Les investisseurs également au rendez-vous

À l’occasion de cette fête sportive, la mégapole labellisée ESG++ a également accueilli des centaines d’investisseurs venus de tout le pays pour évaluer sur place le potentiel d’exploitation commerciale du projet.

Photo : Vingroup/CVN

Parmi les produits immobiliers mis en avant, les maisons de ville Boulevard Prime, situées le long de l’axe structurant Tuong Lai, large de 50 m, figurent parmi les plus recherchées. Ces biens sont présentés comme particulièrement adaptés à une stratégie de valorisation et de génération de revenus, dans la perspective d’un afflux futur estimé à 40 millions de visiteurs à Vinhomes Green Paradise.

Leur atout principal réside dans une façade commerciale stratégique, avec une connexion directe à la gare de dépôt de la future ligne ferroviaire Bên Thành – Cân Gio, à la liaison maritime Cân Gio – Vung Tàu, au centre commercial, à la zone de loisirs et de shopping Cosmo Bay ouverte 24h/24, ainsi qu’à plusieurs dizaines de tours résidentielles de grande hauteur. De quoi offrir, selon les promoteurs, un accès privilégié à un vaste bassin de clientèle, composé à la fois des résidents sur place et des visiteurs attirés toute l’année par les séjours, les loisirs, les manifestations culturelles et les rendez-vous sportifs.

Une nouvelle équation touristique et immobilière

Photo : Vingroup/CVN

Venue de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Trâm estime que l’irruption d’événements majeurs comme le VnExpress Marathon change profondément l’image touristique de Cân Gio. Là où l’offre se limitait autrefois à un écotourisme encore simple et peu structuré, elle voit désormais émerger un modèle plus professionnel, adossé à un écosystème haut de gamme mêlant restaurants, hôtels de standing et rues commerçantes animées.

Photo : Vingroup/CVN

Dans ce contexte, la combinaison entre rapidité des travaux, planification des infrastructures et montée en puissance du tourisme événementiel alimente un récit de confiance autour de Vinhomes Green Paradise et, plus particulièrement, des produits comme Boulevard Prime. Pour les investisseurs, l’enjeu ne se limite plus à l’acquisition d’un actif générant des revenus réguliers. Il s’agit aussi de se positionner sur un territoire présenté comme un futur pôle de croissance durable.

À Cân Gio, en somme, la course ne se joue pas seulement sur l’asphalte. Une fois le marathon terminé, c’est une autre compétition qui s’accélère, celle de l’investissement dans ce que ses promoteurs décrivent déjà comme un nouveau "paradis vert" du sud vietnamien.

Phuong Nga/CVN