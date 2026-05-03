L’e-sport se projette sur la scène mondiale

La participation du Vietnam à la Coupe des nations d’e-sports 2026 marque une nouvelle étape dans l’internationalisation de cette discipline. Porté par une génération de joueurs performants et par un écosystème en pleine consolidation, le pays affirme ses ambitions à l’échelle globale.

>> Le Vietnam devient le premier président de la Fédération d’e-sport d’Asie du Sud-Est

>> Le Vietnam accueillera les Jeux asiatiques d’e-sport 2026

>> E-sport : Hanoï déroule le tapis rouge pour le Delta Force Invitational 2025

Photo : CTV/CVN

Selon l’Association vietnamienne des sports électroniques de loisir (VIRESA), la sélection nationale d’e-sport est prête à participer à la Coupe des nations d’e-sports 2026 (ENC 2026), une compétition mondiale organisée sur le modèle des sélections nationales. Le tournoi doit se tenir à Riyad, en Arabie saoudite, du 2 au 29 novembre 2026.

Cet événement marque une étape importante dans l’intégration internationale de l’e-sport vietnamien. Les athlètes y concourront sous les couleurs nationales, représentant le Vietnam sur la scène mondiale du sport électronique.

Des disciplines phares pour viser haut

Photo : CTV/CVN

Organisée tous les deux ans, l’ENC connaîtra sa première édition à Riyad en novembre 2026, avant d’adopter ensuite un modèle tournant entre différentes villes du monde. La compétition est pensée comme un complément à la Coupe du monde d’E-sports (E-sports World Cup - EWC), tournoi mondial annuel disputé au niveau des clubs. L’objectif est de faire émerger un écosystème compétitif complet, dans lequel compétitions de clubs et sélections nationales se développent en parallèle, offrant un cadre plus stable aux joueurs et une visibilité à long terme pour les programmes de développement.

Le Vietnam prévoit de participer à l’ENC 2026 dans une dizaine de disciplines, en privilégiant celles où il dispose déjà d’atouts solides et de résultats probants sur la scène internationale, notamment PUBG Mobile, VALORANT, League of Legends, Mobile Legends : Bang Bang, Teamfight Tactics, PUBG, ainsi que plusieurs autres titres. Ce sont autant de disciplines dans lesquelles les joueurs vietnamiens ont déjà obtenu des performances de haut niveau et disposent d’une relève prometteuse, de nature à rivaliser avec les meilleures nations mondiales.

Photo : CTV/CVN

Selon les organisateurs, l’ENC a déjà attiré plus de 630 candidatures en provenance de 150 pays et territoires, signe de l’intérêt croissant suscité par ce format de compétition entre équipes nationales. Les joueurs vietnamiens évolueront ainsi dans un cadre véritablement mondial, dans le prolongement des acquis déjà confirmés sur les scènes régionale et continentale, notamment aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) et aux Jeux asiatiques (ASIAD), où l’e-sport vietnamien a déjà obtenu des résultats notables. La participation à l’ENC 2026 ne constitue donc pas un nouveau départ, mais l’étape suivante d’un parcours déjà engagé, avec une montée en puissance vers une compétition à l’échelle planétaire.

Ces dernières années, les joueurs d’e-sport vietnamiens ont affirmé une présence de plus en plus visible sur la scène internationale, non seulement sous le maillot de l’équipe nationale, mais aussi au sein de clubs professionnels en Asie et dans le reste du monde. Plusieurs ont déjà pris part à des compétitions majeures et se sont mesurés à des adversaires de très haut niveau, contribuant à asseoir progressivement la réputation du Vietnam sur la carte mondiale de l’e-sport.

Photo : CTV/CVN

L’e-sport vietnamien a d’ailleurs enregistré plusieurs performances marquantes, parmi lesquelles le titre de champion de la PUBG Mobile Super League - Southeast Asia Fall 2025, la victoire au PUBG Nations Cup 2025, une place dans le top 4 des ASIAD de 2022 dans certaines disciplines comme League of Legends et Arena of Valor, ainsi que plusieurs médailles d’or aux SEA Games. Ces résultats témoignent non seulement de la progression du niveau de jeu des athlètes, mais aussi du développement plus global de l’écosystème vietnamien de l’e-sport, depuis la formation et la sélection des talents jusqu’à l’organisation des compétitions, en passant par la communication et la commercialisation. Le pays construit ainsi progressivement un vivier de ressources humaines qualifiées, capable d’alimenter le marché international et de soutenir le développement des équipes nationales dans les années à venir.

Un écosystème en pleine structuration

Dans les prochaines années, sous l’impulsion des autorités publiques, l’e-sport vietnamien doit poursuivre son développement de manière plus structurée, plus professionnelle et plus durable. La priorité portera sur la mise en place d’un système d’équipes nationales répondant aux standards internationaux, avec des procédures de sélection transparentes fondées sur les performances, des dispositifs d’entraînement et de préparation approfondis, une coordination renforcée avec les clubs et les partenaires au Vietnam comme à l’étranger, ainsi qu’un effort accru de communication autour d’une image de l’équipe nationale étroitement associée à l’identité vietnamienne. Au-delà d’un simple format de compétition, cette stratégie s’inscrit dans une vision de long terme visant à développer des talents de haut niveau et à renforcer la place du Vietnam dans l’univers du sport numérique.

Photo : CTV/CVN

Dans un contexte de transition numérique accélérée à l’échelle mondiale, l’e-sport s’impose de plus en plus comme un secteur à la croisée de la technologie, du sport et de l’économie créative, occupant une place croissante dans l’architecture de l’économie numérique. Au Vietnam, où la communauté des pratiquants dépasse les 28 millions de personnes, portée par un écosystème en développement rapide et par des performances de plus en plus reconnues à l’international, l’e-sport est désormais considéré comme l’un des moteurs de l’économie du sport et comme un levier d’ouverture accrue sur le monde.

Dans le prolongement des orientations fixées par la Stratégie de développement du sport vietnamien à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, l’investissement dans l’e-sport, en lien avec l’économie du sport, se dessine progressivement comme un axe stratégique prioritaire. L’objectif : permettre au sport vietnamien de s’insérer plus profondément dans la dynamique de l’économie numérique mondiale.

Parallèlement à cette dynamique nationale, sur le plan international, l’E-sports Foundation a officiellement désigné la VIRESA comme partenaire national du Vietnam pour l’ENC 2026. Cette décision s’inscrit dans la stratégie mondiale de cette coupe, qui vise à bâtir un réseau de plus de 100 pays développant leurs propres équipes nationales, reflet d’une montée en puissance des formats de compétition reposant sur la représentation nationale dans l’e-sport.

Photo : CTV/CVN

Le choix de la VIRESA ne témoigne pas seulement des capacités du Vietnam en matière d’organisation, de gouvernance et de structuration de son écosystème ; il vient aussi confirmer la place de plus en plus affirmée de l’e-sport vietnamien sur la scène régionale et internationale.

Pour le Vietnam, la participation à l’ENC 2026 ne constitue donc pas simplement une échéance sportive. Elle représente une étape stratégique dans la construction d’un e-sport pensé à l’échelle nationale, plus professionnel et davantage tourné vers l’intégration internationale. En filigrane, c’est l’ambition de faire entrer le sport vietnamien de plain-pied dans l’ère numérique et de renforcer progressivement sa visibilité sur la carte mondiale du sport.

Une stratégie de long terme

Évoquant le potentiel du Vietnam, Hans Jagnow, directeur des relations avec les équipes nationales de l’E-sports Foundation, estime que le pays figure parmi ceux où l’e-sport connaît l’une des croissances les plus rapides, avec une communauté à la fois vaste et fortement mobilisée. Il dit également espérer que la coopération avec la VIRESA permettra de mettre en place un programme d’équipes nationales structuré, capable de rivaliser sur la scène mondiale.

En tant que partenaire national, la VIRESA sera chargée de former et d’opérer les équipes nationales dans plusieurs disciplines, de superviser le processus de sélection des joueurs et de mettre en place les dispositifs de base nécessaires à l’entraînement, à la compétition et au développement à long terme.

Dans ce cadre, Cao Thi Thu Phuong, secrétaire générale de la VIRESA, a été nommée directrice nationale pour le Vietnam. Elle aura pour mission de coordonner les activités des équipes nationales, d’assurer la liaison entre les différentes parties prenantes et de veiller au respect des standards de compétition, des règlements et des principes de fonctionnement définis par l’ENC.

Phuong Nga/CVN