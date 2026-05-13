Le football vietnamien accueille deux nouveaux joueurs naturalisés

Le 13 mai, le Service de la justice de Hô Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie de remise de la décision du président de la République accordant la nationalité vietnamienne à deux footballeurs d’origine vietnamienne : Ngô Dang Khoa (Khoa Ngô, de nationalité australienne) et Lê Giang Patrik (de nationalité slovaque), tous deux joueurs du Club de football de la Police de Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : Tuôi Tre/CVN

Lê Giang Patrik, né en 1992 et formé dans le football européen, joue au Vietnam depuis 2023 et occupe actuellement le poste de gardien titulaire du Club. Avec sa taille de 1,88 m et son expérience professionnelle, il est considéré comme un joueur au fort potentiel pour contribuer durablement au football vietnamien.

Quant à Khoa Ngô, né en 2006, il a rejoint l’équipe en janvier 2026 et se distingue par sa vitesse, sa technique et ses qualités offensives. Lors de la saison 2025-2026, ce jeune joueur a déjà inscrit quatre buts en V-League et en Coupe nationale.

Selon Nguyên Van Vu, vice-directeur du Service de la justice de Hô Chi Minh-Ville, le choix de ces joueurs de faire du Vietnam leur lieu de vie et de travail à long terme témoigne de leur confiance et de leur volonté d’accompagner le développement du pays.

Le joueur Lê Giang Patrik a exprimé son émotion de devenir officiellement citoyen vietnamien après plusieurs années d’attente, affirmant également son souhait de contribuer pleinement au football vietnamien dans les années à venir.

L’octroi de la nationalité vietnamienne à ces deux joueurs d’origine vietnamienne confirme la tendance des clubs nationaux à rechercher, former et encourager le retour de joueurs issus de la diaspora afin d’évoluer au niveau professionnel. Ces dernières années, le football vietnamien a accueilli plusieurs joueurs de qualité issus de la communauté vietnamienne à l’étranger, tels que Nguyên Filip, Dang Van Lâm ou Cao Pendant Quang Vinh, contribuant ainsi à élever le niveau du football national et à élargir les choix pour les sélections vietnamiennes.

VNA/CVN