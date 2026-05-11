Billard carambole : le Vietnam brille aux Championnats d'Asie 2026

Les 14 es Championnats d'Asie de billard carambole se sont clôturés officiellement le 10 mai au gymnase Hô Xuân Huong, à Hô Chi Minh-Ville, après quatre journées de compétitions intenses ayant réuni l’élite du continent.

>> Ouverture du premier tournoi international de billard carambole à trois bandes au Vietnam

>> Le Vietnam deux fois champion du monde par équipes de billard carambole à 3 bandes

Photo : VNA/CVN

Organisé par la Fédération de billard et snooker de Hô Chi Minh-Ville sous l’égide de la Confédération asiatique de billard carambole (ACBC en anglais), cet événement sportif a rassemblé 80 joueurs de premier plan venus du Vietnam, de la République de Corée et du Japon.

Le clou de cette édition restait sans conteste la performance magistrale de Nguyên Duc Yên Sinh dans la catégorie carambole 3 bandes féminine. En s'imposant lors de la phase finale, elle est devenue la première joueuse vietnamienne de l'histoire à monter sur la plus haute marche du podium continental. Après un parcours solide en phase de poules, Yên Sinh a créé la sensation en demi-finale en éliminant la tenante du titre, la Sud-coréenne Heo Chae Won, sur le score sans appel de 30-12 en seulement 22 reprises. En finale face à une autre représentante de la République de Corée, Lee Yu Na, la joueuse vietnamienne a su maintenir sa concentration pour l'emporter 30-19 après 35 reprises, confirmant ainsi sa suprématie et son talent exceptionnel.

Les couleurs vietnamiennes ont également rayonné dans la discipline de la carambole à 1 bande masculine grâce à la domination de Pham Canh Phuc. Ce dernier a remporté le titre de champion de manière éclatante en battant le Japonais Mori Yoichirou sur le score fleuve de 100-42.

Dans les autres catégories, les représentants locaux ont également réalisé des parcours honorables, bien que la plus haute distinction leur ait échappé de peu. En carambole 3 bandes U22, le jeune Dinh Trong Van a décroché la médaille d’argent après s'être incliné en finale face au Sud-coréen Kim Do Hyun, qui a conservé son titre sur le score de 40-28. De son côté, Bao Phuong Vinh, l’une des figures de proue du billard vietnamien, a terminé vice-champion en carambole 3 bandes masculine. Malgré une remontée spectaculaire en finale avec des séries de 10 et 7 points, il a dû s'avouer vaincu par le talentueux Kim Haeng Jik sur le score de 50-42. Bao Phuong Vinh avait néanmoins marqué les esprits plus tôt dans le tournoi en éliminant le numéro un mondial, Cho Myung Woo.

VNA/CVN