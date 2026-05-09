Dâu Khuong Duy, prodige mondial des échecs

Le classement publié début mai 2026 par la Fédération internationale des échecs (FIDE) confirme l’ascension spectaculaire du jeune joueur vietnamien Dâu Khuong Duy, dont les performances récentes ont impressionné le public.

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Photo : CTV/CVN

Lors de la publication du classement précédent en avril 2026, Dâu Khuong Duy, 14 ans, affichait un Elo de 2.502 et occupait la 47e place mondiale chez les moins de 20 ans du haut niveau échiquéen. Depuis, ses performances lui ont permis de franchir un nouveau cap.

Bangkok, un tournant dans sa trajectoire

Dâu Khuong Duy s’est d’abord illustré en remportant l’Open d’échecs de Bangkok 2026, organisé en avril dernier à Bangkok, en Thaïlande. Ce tournoi de niveau particulièrement élevé, qui réunissait 16 Grands maîtres, lui a offert sa deuxième norme de Grand Maître (GM). Un pas de plus vers le sommet des échecs mondiaux. Le joueur se trouve en position d’intégrer le cercle fermé des Grands Maîtres avant même d’avoir soufflé sa quinzième bougie. Une perspective d’autant plus remarquable que les super grands maîtres atteignent ce niveau autour de 16 ans en moyenne.

Obtenir deux normes de GM avant 15 ans constitue déjà une base considérable. D’autant que celle décrochée à Bangkok a été acquise dans un tournoi open, élément déterminant dans le parcours vers le titre. Pour devenir Grand Maître, il faut réunir trois normes et atteindre un Elo de 2.500. Khuong Duy a déjà rempli une grande partie des conditions. Reste l’ultime marche, souvent la plus délicate, celle qui distingue les prodiges prometteurs des joueurs capables de transformer leur potentiel en statut.

L’histoire récente des échecs vietnamiens offre à cet égard deux points de comparaison prestigieux : Nguyên Ngoc Truong Son, devenu Grand maître à 14 ans, 9 mois et 21 jours, et Lê Quang Liêm, sacré à 15 ans, 2 mois et 22 jours. Si le record de Truong Son semble désormais difficile à atteindre, la trajectoire de Quang Liêm reste, elle, à portée. Et peut-être davantage encore, si la troisième norme arrive dans un avenir proche.

Après l’Open d’échecs de Bangkok 2026, Dâu Khuong Duy a ensuite confirmé sa dynamique lors de deux semaines consécutives du Tuesday Titled, tournoi d’échecs en ligne disputé chaque semaine et très prisé par les joueurs internationaux titrés. Ces performances en ligne ne sont toutefois pas prises en compte dans le calcul du classement Elo de la FIDE. Son gain au classement provient donc essentiellement de son titre à l’Open d’échecs de Bangkok 2026, qui lui a rapporté près de 19 points Elo. Cette progression a suffi pour propulser le jeune Vietnamien de la 47e à la 37e place mondiale chez les moins de 20 ans (U20).

Photo : CTV/CVN

Cette accélération n’a rien d’un hasard. Elle s’inscrit dans un parcours construit avec constance et précocité. En 2019, Khuong Duy s’offrait déjà une médaille de bronze mondiale en U8 (moins de 8 ans) dans la cadence classique. Puis, en 2023, il devenait champion du monde U12, mettant fin à près de dix ans d’attente pour les échecs vietnamiens dans cette catégorie d’âge. Depuis, les distinctions se sont accumulées : médailles continentales chez les jeunes, performances remarquées en rapide comme en blitz, et confirmation progressive d’un talent appelé à dépasser très tôt les cadres de sa génération.

Le phénomène ne s’est pas limité aux compétitions internationales de jeunes. Sur la scène nationale, Khuong Duy a aussi su se faire une place parmi les meilleurs, jusqu’à remporter le championnat national d’élite, où se retrouvent les joueurs les plus solides du pays. Il avait déjà décroché le titre de Maître international à 11 ans, devenant le plus jeune Vietnamien à y parvenir, avant de franchir le seuil des 2.300 Elo à seulement 12 ans.

Top 3 mondial des moins de 15 ans

Dans un monde des échecs marqué par un rajeunissement constant de l’élite, la 37e place mondiale en U20 revêt une portée particulière. Elle témoigne du potentiel considérable de Dâu Khuong Duy et de sa capacité à s’inscrire durablement parmi les jeunes joueurs les plus prometteurs de la scène internationale.

Si l’on ne considère que la catégorie des moins de 15 ans, le prodige vietnamien pointe désormais au 3e rang mondial, derrière deux autres phénomènes déjà très médiatisés : le Turc Yağız Kaan Erdoğmuş (2.708 Elo) et l’Argentin Faustino Oro (2528 Elo). Dans le milieu des échecs, les joueurs qui émergent à ce niveau avant 15 ans sont souvent considérés comme de véritables “prodiges”.

Au classement mondial toutes catégories confondues, Dâu Khuong Duy occupe actuellement la 456e place, et la 117e en Asie, des positions déjà remarquables pour un joueur qui, selon le mode de calcul international, n’a pas encore atteint l’âge de 15 ans.

Dans l’arène national, Lê Quang Liêm, avec 2.731 Elo, reste numéro un. Il devance Nguyên Ngoc Truong Son (2.600) et Lê Tuân Minh (2.585). Dâu Khuong Duy se hisse désormais au 4e rang, juste devant deux autres jeunes talents, Bành Gia Huy (2.451) et Pham Trân Gia Phuc (2.450).

Phuong Nga/CVN