Italie : la Lazio réécrit son histoire

Jamais dans son histoire, la Lazio n'avait aussi bien débuté une saison du Championnat d'Italie : vainqueur de Monza (3-1) dimanche 11 octobre, le club romain partage la tête de la Serie A avec l'Inter Milan.

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C'est une étrange saison que vit la Lazio. Elle l'a débutée par une élimination en Coupe d'Italie dès le 1er tour à domicile et elle la dispute dans un Stade olympique aux tribunes clairsemées, car ses ultras, en guerre ouverte contre leur président et propriétaire Claudio Lotito, boycottent ses matches à domicile.

Mais il en faut plus pour perturber les Biancocelesti qui menaient déjà 2-0 après 23 minutes de jeu. Toujours invaincus en Serie A, ils ont remporté cinq de leurs six premiers matches pour totaliser, comme l'Inter, vainqueur de Parme (3-0) samedi 10 octobre, 16 points sur 18 possibles, un bilan inédit, pas même réussi lors des titres de 1974 et 2000.

Mais Gennaro Gattuso n'a pas du tout apprécié la seconde période où, pourtant en infériorité numérique depuis l'exclusion de Lorenzo Lucchesi (35e), Monza a bousculé son équipe.

"C’est dommage de faire la première période qu'on fait et ensuite, en deuxième mi-temps, laisser l’initiative aux adversaires et souffrir de cette manière. Ca ne peut pas aller comme ça et ce n'est pas la première fois", s'est emporté Gattuso.

L'ancien milieu emblématique de l'AC Milan, qui restait sur un échec cuisant à la tête de la Nazionale privée du Mondial-2026, a balayé l'idée selon laquelle son équipe pouvait viser le scudetto.

Kolo Muani marque

"Le haut du classement ne nous concerne pas. Nous devons vivre au jour le jour, nous avons une voie, celle du travail et du sérieux, et ensuite nous verrons jusqu’où nous irons", a-t-il insisté.

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L'autre club de Rome, la Roma, est reparti frustré de Côme, avec un seul point (0-0).

L'équipe de Gian Piero s'est montrée la plus dangereuse avec un poteau de Lorenzo Pellegrini (11e) et un incroyable loupé de Donyell Malen en fin de première période. Mais l'exclusion de l'attaquant néerlandais, meilleur buteur du championnat, pour un tacle dangereux (53e), a contraint la Roma à revoir ses ambitions à la baisse.

"Quand tu joues trente minutes en infériorité numérique contre une équipe de la qualité de Côme, tu es content de finir avec un nul", a salué Gasperini, dont l'équipe a rétrogradé à la 3e place, à deux longueurs du duo de tête, avant de recevoir le Real Madrid mercredi en Ligue des champions.

Ce 0-0 est le premier enregistré en Serie A après 54 matches, du jamais-vu en Italie, une série qui doit beaucoup aux règles adoptées pour le Mondial-2026 destinées à accélérer le jeu et importées en Serie A.

À Sassuolo, Adrien Rabiot a ouvert la marque, mais l'AC Milan n'a ramené qu'un point (1-1) et accuse quatre unités de retard (5e) sur l'Inter Milan et la Lazio.

"On ne peut pas se permettre de perdre des points comme ça", s'est inquiété l'international français.

Son compatriote Randal Kolo Muani a de son côté enfin marqué son premier but de la saison. L'ex-Parisien, arrivé à la Juventus pour 42 millions d'euros, a sorti à la 81e minute son équipe d'un mauvais pas. Elle était menée depuis la 20e par Cagliari, qui continue de surprendre à la 4e place (13 pts).

La Juve est elle 6e, à cinq longueurs de la tête.

AFP/VNA/CVN