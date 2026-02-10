Le groupe Osram va supprimer 2.000 postes d'ici 2028, dont la moitié en Europe

Le fabricant autrichien de puces et de solutions d'éclairage Osram, qui a publié des résultats dans le rouge mardi 10 février, a annoncé un nouveau plan d'économies qui affectera 2.000 postes, dont la moitié en Europe.

>> Société Générale annonce prévoir 1.800 suppressions de postes en France d'ici 2027

>> Pour financer son appétit pour l'IA, Amazon va supprimer 16.000 postes dans le monde

>> ASML annonce un bond de son bénéfice 2025 mais 1.700 suppressions de postes

Photo : AFP/VNA/CVN

"À ce stade, environ 2.000 postes seront concernés dans le monde d'ici fin 2028, dont environ la moitié en Europe et l'autre moitié en Asie", a précisé le groupe à l'AFP.

En Allemagne, ce plan d'économie de 200 millions d'euros par an d'ici 2028, "impliquera une réduction dans une fourchette basse à moyenne de trois chiffres sur le site de Ratisbonne. L'Autriche n’est pas concernée", a ajouté Osram.

Le groupe a justifié ce plan d'économie par l'intensification de la "pression sur les prix dans le marché des semi-conducteurs optiques de haute qualité", avec de nouveaux concurrents qui ont émergé en Asie et une bataille féroce entre les acteurs déjà établis "pour gagner des parts de marché".

Osram a terminé l'année 2025 avec une perte nette de 129 millions d'euros, en nette amélioration par rapport à la perte de 785 millions d'euros enregistrée en 2024, selon des résultats publiés mardi 10 février. Son chiffre d'affaires a reculé de 3% sur un an, à 3,32 milliards d'euros, ce que l'entreprise explique notamment par l'affaiblissement du dollar américain et l'arrêt d’activités ne relevant pas de son coeur de métier.

Son résultat opérationnel -avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda)- a en revanche grimpé de 6%, à 608 millions d'euros.

AFP/VNA/CVN