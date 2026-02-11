Wall Street sans direction claire, patiente avant des données économiques

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi 10 février, retenant son souffle avant la publication de données clés sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis, qui pourraient influencer le cap privilégié par la banque centrale américaine (Fed).

>> Wall Street mise sous pression par la mauvaise passe de la tech

>> Wall Street en forte hausse pour terminer une semaine agitée

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones (+0,10%) a une nouvelle fois grappillé un record en clôture, terminant à 50.188,14 points. L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,33% et l'indice Nasdaq a reculé de 0,59%.

Les investisseurs attendent de pied ferme les chiffres officiels de l'emploi en janvier aux États-Unis mercredi 11 février, suivis vendredi 13 février de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le même mois.

"C'est le calme avant la tempête", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "Si les données ne correspondent pas aux attentes (...) une hausse ou une baisse soudaine des cours pourrait avoir lieu."

Ces deux indicateurs sont déterminants pour évaluer la future politique monétaire de la Fed, explique l'analyste.

L'institution dispose d'un double mandat: se rapprocher du plein emploi tout en maintenant la hausse des prix à un niveau proche de 2% sur le long terme.

Une inflation en hausse et un marché du travail morose seraient de nature à favoriser un assouplissement monétaire.

"Toute donnée qui donne à la Fed une occasion de réduire les taux sera considérée comme positive par le marché, même si elle est moins bonne que prévu", remarque Adam Sarhan.

Des taux plus bas sont généralement de bon augure pour Wall Street, qui y voit la possibilité de bénéfices d'entreprises plus importants.

En attendant, les investisseurs ont accueilli mardi 10 février des ventes au détail plus faibles qu'attendu au mois de décembre en dépit des fêtes de fin d'année.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait, à 4,14% vers 21h15 GMT, contre 4,20% à la clôture vendredi 7 février.

Côté entreprises, la saison des résultats est toujours en cours.

Le géant américain des boissons Coca-Cola (-1,48% à 76,81 dollars) a terminé en baisse, sanctionné pour ses ventes décevantes lors du dernier trimestre 2025.

Coca-Cola a généré un chiffre d'affaires de 11,82 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur un peu plus de 12 milliards. En revanche, le bénéfice net par action est ressorti au-dessus des anticipations, à 58 cents.

Le fabricant américain de jouets Hasbro (+7,48% à 104,00 dollars) a profité mardi 10 février d'un chiffre d'affaires en nette hausse en 2025, supérieur à ses objectifs, porté notamment par sa branche jeux vidéo.

Le groupe, qui a engagé un plan de transformation l'an dernier, a vu ses revenus grimper de 14% sur un an pour atteindre 4,7 milliards de dollars.

L'entreprise suédoise de musique en ligne Spotify a brillé (+14,73% à 475,96 dollars) après avoir enregistré une hausse de 11% sur un an du nombre de ses utilisateurs actifs au quatrième trimestre 2025 à 751 millions, un chiffre au-dessus de ses prévisions (745 millions).

Le groupe de pétrochimie DuPont de Nemours (+4,90% à 49,41 dollars) profitait de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Ses prévisions ont aussi positivement surpris les investisseurs.

Les performances financières de McDonald's, Airbnb ou encore Moderna sont aussi attendues cette semaine.

AFP/VNA/CVN