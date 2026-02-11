Singapour revoit à la hausse ses prévisions de croissance économique pour 2026

Le ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour l'année 2026, les portant à 2-4%. Cette révision fait suite à des performances économiques plus solides qu'anticipé au quatrième trimestre 2025, soit une augmentation notable par rapport aux prévisions précédentes (1-3%).

Ce réajustement intervient après une croissance du produit intérieur brut (PIB) de Singapour de 6,9% en glissement annuel au quatrième trimestre 2025. Les estimations de croissance pour l'ensemble de l'année 2025 ont également été relevées à 5%, contre 4,8% précédemment, tandis que celles pour 2024 ont été revues à la hausse de 4,4% à 5,3%. La dernière fois que l'économie singapourienne a enregistré une croissance aussi forte remonte à 2021, année où elle s'est fortement redressée après la pandémie de COVID-19, avec une expansion de 9,8%.

La croissance économique en 2025 a été principalement tirée par les secteurs de la fabrication, du commerce de gros et de la finance et de l'assurance. La forte demande mondiale en électronique liée à l'intelligence artificielle (IA) a soutenu une expansion robuste de l'industrie électronique, notamment en ce qui concerne la fabrication ainsi que les machines, les équipements et les fournitures destinés au commerce de gros.

La plupart des analystes estiment que la dynamique de croissance induite par la vague d'investissements dans l'IA se poursuivra. Les principales entreprises technologiques mondiales ont récemment annoncé leur intention d'investir plus de 660 milliards de dollars américains dans l'infrastructure de l'IA en 2026, garantissant ainsi une demande soutenue pour les composants électroniques tels que les semi-conducteurs, l'un des principaux produits d'exportation de Singapour. Parallèlement, le secteur de la finance et de l'assurance a enregistré une croissance généralisée dans tous ses segments, soutenue par des conditions financières généralement favorables et un environnement de taux d'intérêt relativement bas.

Le ministère du Commerce et de l'Industrie (MTI) a noté que ses prévisions précédentes, publiées en novembre 2025, tablaient sur un ralentissement de la croissance dans les principales économies en raison de l'impact des mesures tarifaires américaines. Toutefois, la performance économique mondiale a depuis lors dépassé les attentes, la plupart des grandes économies affichant une croissance plus forte qu'anticipé au quatrième trimestre 2025.

L'activité commerciale mondiale est restée résiliente malgré les droits de douane américains, grâce à des taux effectifs inférieurs à ceux initialement annoncés, à des ajustements des chaînes d'approvisionnement et à une forte hausse des exportations liées à l'IA qui ont contribué à soutenir les flux commerciaux.

Le ministère prévoit que la forte dynamique de croissance observée à la fin de l'année dernière se poursuivra en 2026. La poursuite des investissements dans l'IA, les politiques budgétaires expansionnistes des principales économies telles que les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, ainsi que des conditions financières mondiales favorables devraient également soutenir la croissance économique mondiale au cours des prochains trimestres.

