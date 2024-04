L'expo Smart City Asia 2024 vise à favoriser le développement urbain intelligent

Plus de 500 entreprises de nombreux pays et territoires présentent des technologies et des solutions pour le développement urbain intelligent lors de l'exposition Smart City Asia 2024 qui a ouvert ses portes à Ho Chi Minh-Ville le 17 avril.

>> Thua Thiên-Huê : aide sud-coréenne dans le développement des cités urbaines intelligentes

>> Hanoï va construire de beaux ponts sur le fleuve Rouge

Cet événement est co-organisé par la compagnie Exporum Vietnam, l’Association vietnamienne d’automatisation, l’Association vietnamienne des médias numériques, l'Association de l'informatique de Ho Chi Minh-Ville et l'Institut de technologie numérique et de transformation numérique du Vietnam.

Photo : HP/CVN

Outre les entreprises nationales comme Viettel, VNPT, Mobifone et FPT, l'événement attire la participation d'entreprises de nombreux pays et territoires tels que la République de Corée, l'Inde, la Finlande, la Chine et la Russie avec plus de 800 stands.

Le directeur exécutif de la compagnie Exporum, Hyundae Shin, a déclaré que l'événement de trois jours visait à promouvoir la coopération dans la mise en œuvre de projets de villes intelligentes et à optimiser les ressources sociales pour relever les défis des zones urbaines modernes grâce à la technologie numérique.

Le vice-ministre de l'Information et de la Communications, Pham Duc Long, a déclaré que Smart City Asia 2024 offrait également l'opportunité aux gestionnaires et experts nationaux et étrangers de partager des orientations, des stratégies, des solutions et des outils de gestion en matière de développement urbain intelligent.

L'événement offre également des opportunités de coopération entre les localités et les entreprises vietnamiennes, tant au pays qu'à l'étranger, à cet égard, a-t-il ajouté.

Au même endroit, se déroule également le salon LEDTEC ASIA 2024, axé sur les solutions d'éclairage, avec plus de 400 stands.

VNA/CVN