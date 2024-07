Face aux inondations, le Liberia pense à déménager sa capitale

Les graves inondations ces dernières semaines au Liberia ont poussé un groupe de sénateurs à proposer la création d'une nouvelle capitale loin de Monrovia, surpeuplée et mal gérée, une idée accueillie à la fois avec enthousiasme et scepticisme dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres au monde.

>> Liberia : le président Boakai appelle à l'unité pour son premier discours

>> Liberia : 15 morts dans l'incendie d'un camion-citerne

>> Liberia : le président Joseph Boakai prête serment

Des inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles entre fin juin et début juillet ont laissé près de 50.000 Libériens dans une situation d'urgence, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes. La capitale Monrovia, sujette aux inondations depuis plusieurs années, a été particulièrement touchée, en partie à cause de la surpopulation, d'un mauvais système d'égouts et d'un manque de réglementation en matière de construction. Une commission mixte du Sénat a suggéré début juillet la création d'une nouvelle capitale, lors d'une réunion pour discuter du problème persistant des inondations. "C'est une bonne idée, car notre capitale actuelle est un véritable gâchis", estime à Monrovia Chris Kpewudu, un jeune conducteur de moto. "Il y a des ordures partout dans la ville et lorsqu'il pleut, il y a des inondations partout, mais avec une nouvelle ville, elle sera bien aménagée et notre capitale pourrait ressembler à Abuja", la capitale du Nigeria.

APS/VNA/CVN