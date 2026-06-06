F1 : Ferrari fait le plein de confiance à Monaco

Annoncée comme favorite avant le début du week-end, Ferrari a dominé les premiers essais libres du GP de Monaco de Formule 1 vendredi 5 juin et a préparé au mieux la capitale journée de samedi 6 juin, où les qualifications s'annoncent très serrées avec Red Bull et Mercedes.

>> Antonelli sous la menace de son coéquipier Russell et des McLaren

>> F1/Grand Prix du Canada : Mercedes assoit encore sa domination

>> Antonelli en Mercedes gagne au Canada et creuse l'écart avec son coéquipier Russell

Photo : AFP/VNA/CVN

"S'il y a un circuit sur lequel je parierais sur Ferrari, ce serait probablement Monaco. Nous avons parfois des difficultés dans les lignes droites donc ici ce ne devrait pas être un problème et nous avons un voiture performante" : le Monégasque Charles Leclerc avait vu juste jeudi 4 juin en affirmant que la Scuderia devrait tirer son épingle du jeu en Principauté.

L'écurie italienne a en effet survolé la première journée dans les rues de Monte-Carlo. Leclerc, le local de l'étape qui rêve de s'imposer une deuxième fois dans sa ville natale après 2024, a d'abord dominé largement la première séance à la mi-journée, avant que son coéquipier britannique Lewis Hamilton ne se montre le plus rapide en fin d'après-midi.

La Scuderia sera donc l'équipe à battre lors des qualifications, qui déterminent souvent l'ordre d'arrivée du Grand Prix à Monaco le dimanche 7 juin tant il est difficile de doubler sur le tracé monégasque.

Photo : AFP/VNA/CVN

La surprise de la journée est venue du Néerlandais Max Verstappen. Au volant de sa Red Bull, le quadruple champion du monde a tenu tête aux Ferrari en terminant deux fois à la troisième place.

Très critique envers les monoplaces 50% thermiques et 50% électriques imposées par la nouvelle réglementation de la F1, "Mad Max" semble de plus en plus à l'aise au fur et à mesure des semaines. Et sur le circuit si particulier de Monaco, où le pilotage est vraiment à l'honneur puisque les pilotes n'ont pas à gérer le rechargement de leur batterie, le Néerlandais s'est montré prometteur vendredi 5 juin.

Hadjar, l'art du rebond

Son coéquipier français Isack Hadjar a, lui, connu une journée contrastée. Elle avait mal commencé avec une sortie de piste lors des premiers essais libres. Peu après la mi-séance, le Parisien, qui dispute sa deuxième saison dans la catégorie reine du sport automobile, la première dans l'écurie Red Bull, a perdu l'arrière de sa monoplace à l'entrée de la chicane de la piscine avant de bloquer ses roues et de foncer tout droit dans un mur de protection.

Mais le Tricolore a l'art du rebond. Comme souvent après une erreur, il se remet vite d'aplomb. Trois heures après son accident, il est retourné en piste, non sans avoir remercié son équipe d'avoir réparé sa monoplace à temps, et a décroché le sixième chrono, juste derrière les deux Mercedes, si dominatrices cette saison.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Flèches d'Argent, qui ont remporté les cinq premiers Grands Prix de l'année, et s'attendaient à ce que leur hégémonie soit remise en question sur le Rocher, n'ont pour l'instant pas réussi à suivre le rythme des Ferrari.

Toutefois, il ne faut pas enterrer l'Italien Kimi Antonelli et son coéquipier britannique George Russell, qu'il devance de 43 points en tête du championnat. En effet, Mercedes en garde souvent un peu sous la pédale le vendredi avant de lâcher les chevaux le samedi 6 juin.

McLaren, qui avait poussé Mercedes dans ses retranchements à Miami début mai avant de rentrer un peu dans le rang à Montréal trois semaines plus tard, a semblé en retrait vendredi.

Respectivement sixième et huitième de la première séance d'essais, le champion du monde en titre Lando Norris et son coéquipier Oscar Piastri n'ont pas réussi à redresser la barre lors de la deuxième session.

L'Australien a dû se contenter du septième chrono, alors que l'Anglais a vu sa séance s'interrompre après seulement 15 minutes en raison d'une panne, ce qui n'est vraiment pas la meilleure manière de préparer la qualification pour le vainqueur de l'an dernier...

AFP/VNA/CVN