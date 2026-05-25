F1

Antonelli en Mercedes gagne au Canada et creuse l'écart avec son coéquipier Russell

Le jeune pilote italien Kimi Antonelli, en Mercedes, a pris le large dimanche 24 mai au Championnat du monde de Formule 1 sur son coéquipier et rival britannique George Russell en remportant au Canada son quatrième Grand Prix d'affilée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Antonelli, un prodige du sport automobile de 19 ans, s'est débarrassé de Russell, plus expérimenté à 28 ans mais qui a dû abandonner, et a devancé le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton en Ferrari, 41 ans, et le détenteur de quatre couronnes avec sa Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen, 28 ans.

L'Italien, au visage encore d'adolescent et volontiers souriant, s'est réjoui d'avoir "bien terminé le week-end" pour son équipe Mercedes F1 dirigée par son mentor, l'ancien pilote et homme d'affaires autrichien Toto Wolff.

Avec 25 points empochés contre zéro pour Russell, Antonelli mène de 43 longueurs sur son coéquipier et désormais rival au classement provisoire des pilotes.

Le jeune homme, qui fait montre de maîtrise sur la piste et de maturité devant les médias, n'a pas oublié de rendre hommage à son aîné, "très rapide ce week-end", mais qui a cassé le bloc moteur électrique et thermique de sa Mercedes AMG.

"Bien pour moi, mal pour lui"

"Ce n'était évidemment pas comme ça que je voulais gagner (...) Mais ça s'est bien déroulé pour moi et mal passé pour lui et il arrivera que ce soit (l'inverse) à d'autres occasions" cette saison qui compte 22 Grands Prix, a-t-il dit en conférence de presse sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors qu'il a raflé quatre des cinq courses de ce début d'année (Chine, Japon, Miami et Canada) et que Russell n'a gagné que la première en Australie, Antonelli a promis de "continuer à relever le niveau" contre les trois autres "grandes écuries" Ferrari, McLaren et Red Bull.

À deux semaines du GP mythique de Monaco, où les monoplaces rouges au Cheval cabré d'Hamilton et du local Charles Leclerc devraient briller.

Au terme d'un duel "épique" et "âpre" tout le week-end selon les mots des deux pilotes, Antonelli a donc terrassé Russell qui menait le début du Grand Prix d'où il était parti en pole position et avait gagné samedi la petite course sprint devant des centaines de milliers de fans.

Russell perd ses nerfs

Le Britannique, à l'allure et l'expression sophistiquées, a perdu ses nerfs quand sa voiture s'est immobilisée dans l'herbe au 30e tour : il a jeté sur la piste une pièce de son habitacle et tapé de ses poings sur la carrosserie de sa monoplace, un bijou de technologies.

Photo : AFP/VNA/CVN

Russell a toutefois assuré devant des journalistes qu'il avait "aimé" se battre contre Antonelli sur un circuit de Montréal vieux d'un demi-siècle, très apprécié par des générations de pilotes et qui n'a pas été arrosé par la pluie pendant le GP comme redouté.

Les deux Mercedes s'étaient doublées et redépassées, parfois en se frôlant lors du Grand Prix et du sprint, provoquant la colère de l'Italien accusant le Britannique de l'avoir "poussé hors" de la piste.

Les deux hommes se sont selon leurs dires réconciliés sous l'égide de leur patron Toto Wolff, qui ne veut pas revivre les grands affrontements de l'histoire de la Formule 1 entre deux champions d'une même écurie.

Les plus sérieuses concurrentes des Mercedes, les McLaren motorisées aussi par le constructeur allemand, ont péché en revanche avec l'abandon du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, et une 11e place de l'Australien Oscar Piastri.

Hamilton superstar

Quant à la superstar de la F1, des médias et des affaires, le richissime Lewis Hamilton, 2e, il a chaleureusement donné l'accolade à Antonelli sur le podium.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ah que j'aime cette piste !" de Montréal, s'est-il exclamé, là où il a remporté sa première victoire en 2007 et gagné sept fois.

Le 3e, Max Verstappen, s'est dit très "heureux" de son premier podium cette saison et d'une "chouette bataille avec Lewis". Le début de 2026 est difficile pour le Néerlandais qui a même menacé de quitter la Formule 1.

Leclerc, qui s'était plaint d'un week-end "catastrophique" avec la seconde Ferrari a fini toutefois 4e, devant le jeune Français Isack Hadjar (Red Bull). Les deux autres Français, Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas), terminent 8e et 14e.

AFP/VNA/CVN















