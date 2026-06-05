Foot : Liverpool se tourne vers le football "rock'n'roll" d'Andoni Iraola

Liverpool a nommé jeudi 4 juin l'entraîneur espagnol Andoni Iraola (43 ans), adepte d'un football "rock'n'roll" à haute intensité, pour tenter de rallumer la flamme éteinte à Anfield après une triste dernière saison sous Arne Slot.

>> Liverpool rejoint le PSG en quart où Barcelone affrontera l'Atlético

>> Foot : Manchester City n'abdique pas, Chelsea contrarie Liverpool

Photo : AFP/VNA/CVN

L'ancien entraîneur de Bournemouth a planté le décor dans sa vidéo de présentation. "Pour moi, le football c'est une affaire d'émotions. C'est une énergie intérieure", dit-il, écharpe des Reds autour du cou en foulant la pelouse d'Anfield.

"Je veux devenir l'un des vôtres", dit-il à l'adresse des supporters. Etre entraîneur ici, "je comprends que c'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Je comprends ce qu'on attend de moi, je suis prêt à relever le défi".

Le Basque a fait des miracles pendant trois ans à Bournemouth, avec des moyens limités mais des ambitions bien affirmées dans le jeu, et cela le propulse sur le prestigieux banc du Liverpool FC, institution aux six Ligues des champions et vingt titres en championnat.

La durée de son contrat n'a pas été précisé, mais elle serait de deux ans d'après les médias britanniques.

"Attaquer plus vite"

Liverpool sort de deux saisons mitigées avec le Néerlandais Arne Slot, champion d'Angleterre en 2025 mais devenu très impopulaire un an après, à cause de résultats décevants et de performances parfois pauvres, léthargiques.

En se tournant vers Iraola, les propriétaires optent pour un entraîneur à la philosophie offensive, tournée vers un pressing haut et intense, des attaques placées fulgurances, bref un "chaos" organisé proche du Liverpool de Jürgen Klopp (2015-2024).

"Ma priorité, c'est d'avoir plus d'agressivité, d'attaquer plus vite. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs à défendre vers l'avant. Tu récupères le ballon dans de bien meilleures situations pour attaquer", disait-il en mars 2025 dans un entretien à la BBC.

Comme joueur, l'arrière droit international (7 sélections avec l'Espagne) a disputé plus de 500 matches avec l'Athletic Bilbao, son club de coeur, avant de refermer sa carrière en 2015-2016 sous le maillot de New York City, avec Patrick Vieira comme manager et Frank Lampard comme coéquipier.

Il a ramené des États-Unis de précieux enseignements dans son observation de la NFL, la ligue de football américain, à la fois sur le plan tactique, l'utilisation de la vidéo et dans la constitution des staffs techniques, avec des entraîneurs spécifiques pour chaque poste notamment.

Chypre, Mirandés et Rayo Vallecano

Il a lancé sa carrière d'entraîneur dans les échelons inférieurs du football européen, chez les Chypriotes de Larnaca (2018-2019) puis à Mirandés (2019-2020), en deuxième division espagnole, avant de se faire un nom au Rayo Vallecano (2020-2023).

Il a ramené le club madrilène en Liga la première saison, l'a mené en demi-finale de la Coupe d'Espagne la deuxième, avant de le hisser à la onzième place du championnat pour sa dernière.

Le natif d'Usurbil, commune proche de Saint-Sébastien, est ensuite parti à l'assaut de la Premier League via Bournemouth, club bien structuré sans grande expérience dans l'élite anglaise.

Avec lui, les Cherries ont amélioré leur record de points chaque saison, jusqu'à terminer sixième du dernier championnat avec 57 unités, trois de moins que Liverpool, avec à la clé une qualification historique pour l'Europe.

La performance est d'autant plus remarquable que le club du sud de l'Angleterre, invaincu sur les 18 derniers matches de championnat, a perdu trois titulaires en défense à l'intersaison (Huijsen, Kerkez, Zabarnyi), et l'ailier star Antoine Semenyo cet hiver.

À Liverpool, il prend les clés d'un vestiaire orphelin de Mohamed Salah et d'Ibrahima Konaté, privé de Hugo Ekitiké pour plusieurs mois, et qui attend encore de voir la meilleure version d'Alexander Isak et Florian Wirtz, deux recrues vedettes de l'été dernier.

Il découvrira la lumière de la Ligue des champions et la pression très élevée qui existe, de tout temps, sur les bords de la Mersey.

AFP/VNA/CVN