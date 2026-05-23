F1/Grand Prix du Canada : Mercedes assoit encore sa domination

L'écurie Mercedes a encore assis vendredi 22 mai sa domination en Formule 1 en alignant les monoplaces du Britannique George Russell et de l'Italien Kimi Antonelli en première ligne de la première course samedi 23 mai du week-end du Grand Prix du Canada.

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Russell, 2e au classement provisoire des pilotes après quatre Grands Prix cette saison, derrière le prodige de 19 ans Antonelli, s'élancera en pole position pour le sprint, une course d'une demi-heure inventée pour améliorer le spectacle de la déjà très prospère F1.

Sur l'apprécié et exigeant circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, du nom d'un champion canadien mort au GP de Belgique en 1982, les deux pilotes Mercedes partiront devant leurs concurrents directs en McLaren, le champion du monde en titre britannique Lando Norris et l'Australien Oscar Piastri.

"C'est juste une mini-course mais c'est bien de voir qu'on est dans le rythme. Nous n'avons jamais douté de la confiance (de Russell)", s'est réjoui le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, à propos de ce sprint, qui aura lieu samedi à la veille du Grand Prix de deux heures dimanche, 5e manche du championnat du monde de F1 qui en compte 22.

Le cadet supplante l'aîné

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Russell, 28 ans, et Antonelli qui aura 20 ans en août, sont sous pression en ce début de saison car le premier, favori autoproclamé pour être champion du monde, s'est fait supplanter par le second: l'aîné n'a remporté que le premier GP en Australie alors que son cadet a raflé les trois suivants de suite (Chine, Japon et Miami).

"C'est évidemment une super sensation après (un GP de) Miami difficile, mais je n'ai jamais douté de moi. C'est un circuit fantastique", s'est réjoui Russell, vainqueur à Montréal en 2025.

Jeudi 21 mai, en conférence de presse, l'ambitieux Britannique avait assuré qu'il n'y avait pas lieu de "paniquer" devant l'avance de son coéquipier et désormais rival, Antonelli.

L'Italien "est un gamin rapide" et "c'est bien que les deux se battent comme ça" pour "rendre l'équipe encore plus rapide", s'est félicité Wolff, un ancien pilote, ingénieur et aujourd'hui richissime homme d'affaires autrichien.

Concurrence affûtée

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Avant les qualifications pour le sprint, Antonelli s'était montré le plus rapide, devant Russell, lors de l'unique séance d'essais libres, sous un ciel bleu sans nuages et des températures fraiches dans la plus grande ville de la "Belle province" du Québec.

Depuis les courses de Miami début mai, la concurrence des McLaren s'est affûtée grâce à nombre d'évolutions et d'améliorations du châssis et de l'aérodynamique des monoplaces.

Wolff avait d'ailleurs prévenu en arrivant à Montréal : "Nos concurrents ont franchi un cap à Miami et nous devons répondre" par de premières "évolutions" sur ses Mercedes.

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Juste derrière les McLaren de Norris et de Piastri, les Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, 41 ans, et de son coéquipier monégasque Charles Leclerc partiront de la 3e ligne.

La hiérarchie entre les "quatre grandes" écuries a encore été respectée puisque le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen et le jeune Français Isack Hadjar, en Red Bull, s'élanceront de la 4e ligne.

Le top 10 est complété par le jeune Britannique Arvid Lindblad qui court avec une monoplace de l'équipe "petite soeur" de Red Bull, Racing Bulls, et l'Espagnol Carlos Sainz Jr en Williams, motorisée par Mercedes.

Les deux autres Français, Esteban Ocon (Haas-Ferrari) et Pierre Gasly (Alpine-Mercedes), partiront respectivement des 14e et 19 places.

Ocon, un Normand de 29 ans, dont dix en F1 mais qui n'a marqué qu'un point cette année, a démenti avec force des "histoires montées de toutes pièces" sur un conflit supposé avec son directeur de l'écurie américaine Haas, le Japonais Ayao Komatsu, qui pourrait lui faire perdre son baquet.

Ce dernier a aussi dénoncé des "conneries" et du "journalisme sans sources".

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