Mondiaux de judo : un an après le triomphe olympique, les Bleus loin du compte par équipes

Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré l'abnégation habituelle de Joan-Benjamin Gaba, héros des JO et tout frais champion du monde des -73 kg, les Bleus terminent septièmes. Ils avaient déjà échoué loin du podium lors des Championnats d'Europe fin avril, battus par les Russes puis la Belgique.

"C'est clair que ça ne va pas, on échoue vraiment difficilement. Je trouve que ce n'est pas notre place", a lancé Stéphane Nomis, le président de la Fédération française. "On n'était pas encore prêts aujourd'hui. On est en phase de rodage d'une nouvelle olympiade, on essaye des choses, mais je vois que globalement on est très, très loin du compte".

"On n'a pas le droit d'être champion olympique et de perdre les Europe et les Monde, c'est difficilement acceptable", a-t-il poursuivi.

Défaits en quart de finale par la Corée du Sud, les Bleus avaient encore l'occasion d'aller chercher le bronze, mais ils se sont ensuite nettement inclinés en repêchages contre les Brésiliens.

Rapidement menés 3-0, les Français ont comme souvent été sauvés par Gaba pour revenir à 3-1. Mais Marie-Eve Gahié n'a pas réussi à prendre le dessus sur son adversaire Rafaela Silva, scellant le sort des Bleus (4-1).

"Je suis déçu, on est champion olympique en titre, donc forcément on avait à coeur d'aller chercher l'or ici mais malheureusement on n'a pas pu. Je suis quand même fier de l'équipe, on s'est battus", a réagi Gaba.

Le Français de 24 ans a été impressionnant tout au long de la semaine, remportant les neuf combats qu'il a disputés. "Je voulais assumer mon rôle de champion du monde et gagner tous mes combats. Même si j'étais fatigué et que c'était dur de repartir, je l'ai quand même fait donc je suis fier de moi", a-t-il ajouté.

Fatale roulette

Les Bleus avaient joué de malchance un peu plus tôt en quart de finale contre les Sud-Coréens. A égalité 3-3, ils avaient été contraints de déclarer forfait pour le match décisif, s'inclinant 4-3.

Photo : AFP/VNA/CVN

À 3-3, le règlement prévoit en effet qu'une catégorie soit tirée au sort. Si la roulette avait porté chance aux Bleus à Paris en choisissant Teddy Riner, absent à Budapest, elle s'est montrée cruelle cette fois-ci en désignant celle des +90 kg dont le représentant tricolore était Angel Gustan. Or le Français s'était blessé aux cervicales au cours de son combat, perdu contre le Sud-Coréen Lee Seung-yeob, et avait dû être évacué sur une civière.

Le règlement n'autorisant pas de remplacement, les Bleus n'ont eu d'autre choix que de concéder la défaite. Au premier tour, les Bleus s'étaient sortis de justesse (4-3) de leur duel contre les Russes (sous bannière neutre).

Depuis la création de l'épreuve mixte en 2017, c'est la première fois que les Bleus terminent sans médaille. Championne olympique de l'épreuve à Tokyo puis à Paris, l'équipe de France aspirait à l'or mondial après six défaites en finale, à chaque fois contre le Japon.

Les Bleus terminent les Mondiaux avec quatre médailles individuelles. En plus de Gaba en or, Romain Valadier-Picard (-60 kg) s'est paré d'argent, Sarah-Léonie Cysique (-57 kg) et Romane Dicko (+78 kg) de bronze.

AFP/VNA/CVN