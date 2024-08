Athlétisme : inquiétude pour le steepleur Girma, victime d'une chute violente

Le recordman du monde éthiopien du 3.000 m steeple Lamecha Girma a violemment chuté lors de la finale olympique mercredi soir 7 août et, immobile et visiblement inconscient, a été évacué sur une civière de la piste violette du Stade de France avant d'être transporté à l'hôpital.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes à l'hôpital pour le moment", a indiqué un cadre de la Fédération éthiopienne qui prévoit de communiquer plus amplement quand un diagnostic plus précis sera posé. "Il est en train de passer des examens" d'imagerie, a-t-il précisé.

La chute impressionnante sur l'avant-dernière barrière, à un peu plus de 200 m de l'arrivée, a quelque peu éclipsé la victoire du Marocain Soufiane El Bakkali (8:06.05), devenu le premier steepleur à conserver son titre olympique sur la distance depuis le Finlandais Volmari Iso-Hollo il y a quasiment 90 ans (1932, 1936).

Girma, en quête d'une première médaille d'or olympique éthiopienne dans la discipline, est arrivé à pleine vitesse sur la barrière alors qu'il rattrapait le groupe de tête mais sa jambe droite a heurté violemment la haie et il est tombé lourdement au sol.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le demi-fondeur, triple vice-champion du monde et vice-champion olympique, ne bougeait plus et a été évacué quelques minutes plus tard sur une civière, sous les applaudissements du public.

"Je ne savais pas à quel point la chute était grave, je ne savais même pas qui était tombé avant de finir la course", a expliqué en conférence de presse l'Américain Kenneth Rooks, deuxième de la course.

400 m furieux

Avant la chute de l'Ethiopien, la soirée a été marquée par la victoire de l'Américain Quincy Hall sur 400 m. Auteur d'une dernière ligne droite à couper le souffle, il a explosé son record de quatre dixièmes (43.40) pour décrocher son premier titre olympique à 26 ans, après le bronze mondial l'été dernier.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Lorsque j'étais plus jeune je courais le 200, le 400, le 800, le 1.500... Depuis que je me concentre sur une seule discipline je trouve ça facile, je n'ai aucun problème à enchaîner les tours", a raconté Hall. "Mais nous avons déjà pour idée de m'aligner sur une autre épreuve, et j'y sèmerai le chaos", a-t-il prévenu.

La finale du 400 m a été ultra-rapide, avec cinq athlètes sous les 44 secondes, du jamais vu.

Impressionnant en demi-finale, le Britannique Hudson-Smith est sorti en tête du dernier virage mais a craqué dans les dernières dizaines de mètres. Le double médaillé mondial sur la distance a tout de même largement amélioré son propre record d'Europe en coupant la ligne en 43 sec 44.

Au disque, le jeune recordman du monde lituanien Mykolas Alekna pensait s'être assuré de l'or olympique en battant le record olympique de son père dès son deuxième essai (69,97). Mais le Jamaïcain Roje Stona a créé la surprise en expédiant son quatrième jet trois centimètres plus loin, à 70,00 m, et n'a plus jamais été dépassé.

À la perche, l'Australienne Nina Kennedy, qui avait partagé l'or mondial il y a un an, est devenue championne olympique du saut à la perche en franchissant 4,90 m, à un centimètre de son record personnel.

Elle a devancé l'Américaine Katie Moon (4,84 m), celle avec laquelle elle était montée sur la plus haute marche du podium mondial l'été dernier. "On s'était dit ouvertement que si la situation se reproduisait, on ne partagerait pas l'or de nouveau", a-t-elle déclaré.

AFP/VNA/CVN