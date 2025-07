Ethiopian Airlines ouvre une ligne directe vers Hanoï

Ethiopian Airlines, premier groupe aérien d’Afrique, classé 4 étoiles et en croissance continue depuis 78 ans, inaugurera le 10 juillet sa nouvelle liaison entre Addis-Abeba (Éthiopie) et Hanoï (Vietnam). Cette ouverture marque une étape stratégique dans le développement de son réseau en Asie du Sud-Est. Dans le même temps, DEKS AIR VIETNAM sera désignée agent général des ventes (GSA) de la compagnie au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Fidèle à sa devise "Rassembler l’Afrique et au-delà", Ethiopian Airlines a construit un réseau solide reliant le continent africain aux grandes régions du monde, avec 42 destinations internationales à son actif. Sa flotte, composée de plus de 150 appareils récents affichant un âge moyen de moins de sept ans, témoigne de son dynamisme. La compagnie a par ailleurs passé commande de plus de 100 avions de dernière génération.

Cette nouvelle liaison, assurée par un appareil Boeing, propose quatre vols hebdomadaires. Elle permet de connecter le Vietnam à l’Afrique, mais aussi à l’Europe, aux Amériques et au Moyen-Orient grâce au hub stratégique d’Addis-Abeba.

Deks Air Vietnam appartient au groupe Deks Air, acteur reconnu depuis près de cinquante ans dans les domaines de la représentation aérienne, du fret et du tourisme. Présente depuis plus d’une décennie sur le marché vietnamien, la filiale propose une offre complète de services : représentation commerciale, organisation de voyages, conseil en matière de visas, entre autres prestations.

La collaboration stratégique entre Ethiopian Airlines et Deks Air autour de cette nouvelle liaison vise à offrir aux passagers une expérience de voyage sûre, confortable et conforme aux standards internationaux 4 étoiles. Elle illustre l’engagement d’Ethiopian Airlines à proposer des services de qualité et des solutions de mobilité efficaces à sa clientèle.

Thao Nguyên/CVN