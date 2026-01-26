États-Unis : une tempête hivernale majeure fait 10 morts

Une tempête hivernale majeure a causé la mort d'au moins dix personnes aux États-Unis, privant également plus d'un million de foyers d'électricité et clouant au sol des milliers d'avions.

Photo : AFP/VNA/CVN

Davantage de neige est attendu le 26 janvier selon le service météo national, alors qu'une vingtaine d'États ainsi que la capitale fédérale Washington DC ont décrété l'état d'urgence.

Considérée par certains météorologues comme l'un des pires épisodes hivernaux de ces dernières décennies aux États-Unis, la tempête s'accompagne de températures glaciales, d'importantes chutes de neige et d'accumulations de glace aux conséquences potentiellement "catastrophiques", selon le service météo national (NWS).

Le NWS a indiqué aux Américains qu'ils devaient s'attendre à davantage de neige, de verglas et de pluie verglaçante jusqu'au 26 janvier au matin.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que cinq personnes avaient été retrouvées mortes à l'extérieur au cours du week-end dans des températures glaciales.

"Alors que nous ne connaissons pas encore les causes de leur décès, rien ne rappelle plus fortement le danger du froid extrême et la vulnérabilité de nombreux habitants, en particulier des New-Yorkais sans abri", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse le 25 janvier.

Au Texas, les autorités ont confirmé trois décès, dont celui d'une adolescente de 16 ans tuée dans un accident de luge. Deux personnes sont mortes d'hypothermie en Louisiane, a indiqué le département de la santé de cet État du Sud.

Par ailleurs, plus d'un million de foyers ont été privés d'électricité et 840.000 clients étaient toujours sans électricité le 25 janvier au soir, principalement dans le Sud des États-Unis, a-t-on fait savoir.

La tempête est liée à une déformation du vortex polaire, une masse d'air circulant habituellement au-dessus du pôle Nord, mais qui s'est étirée vers le Sud. Les scientifiques estiment que la fréquence croissante de ces perturbations du vortex pourrait être liée au changement climatique.

APS/VNA/CVN