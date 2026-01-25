Indonésie : reprise des recherches de 80 disparus après un glissement de terrain

Les opérations de secours pour retrouver quelque 80 personnes disparues après un glissement de terrain meurtrier sur l'île indonésienne de Java ont repris dimanche 25 janvier, après une interruption pour mauvais temps, selon des journalistes de l'AFP.

Provoquée par des pluies torrentielle, la catastrophe a enseveli samedi 24 janvier vers 2h30 locales (19h30 GMT) des habitations de deux villages de la région de Bandung occidental, au sud-est de Jakarta, la capitale de l'archipel.

Au moins neuf personnes sont mortes et environ 80 sont portées disparues, ont indiqué les secours samedi soir 24 janvier.

Les efforts de sauvetage avaient dû être suspendus dans la nuit à cause de fortes pluies et des difficultés d'accès aux zones touchées, a expliqué dans un communiqué Ade Dian Permana, coordinateur de la mission de secours.

Les opérations ont repris dimanche matin, la pluie ayant faibli, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les secouristes, soutenus par l'armée, la police et des volontaires, réalisent des excavations, manuelles comme avec des équipements lourds, pour tenter de localiser les disparus.

Des drones et des unités canines participent également aux fouilles, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Jeje Ritchie Ismail, élu pour la région de Bandung occidental, a averti que le terrain était très difficile et les sols toujours instables.

Les catastrophes comme les glissements de terrain sont fréquents en Indonésie pendant la saison des pluies, qui s'étend habituellement d'octobre à mars et détrempe les sols.

Selon les spécialistes de l'environnement la déforestation peut favoriser ces catastrophes, les forêts aidant à absorber les précipitations et à stabiliser les sols grâce aux racines des arbres. La perte de surfaces boisées rend ces zones plus vulnérables aux crues subites et aux glissements.

Au début du mois déjà, 16 personnes avaient été tuées sur l'île indonésienne de Siau, dans l'archipel de Célèbes, par des inondations soudaines après des pluies torrentielles.

En novembre, trois provinces de l'île occidentale de Sumatra avaient été dévastées par des inondations qui ont tué quelque 1.200 personnes et entraîné le déplacement de 240.000 autres, selon des chiffres officiels.

En début de semaine, le gouvernement indonésien a annoncé la révocation des permis de 28 entreprises dont une majorité impliquée dans l'exploitation forestière.

