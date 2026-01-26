Le gouvernement français inscrit le rythme de réchauffement dans la réglementation

>> Sombre lancement pour la COP30 de Belem : les dirigeants constatent l'échec sur l'accord de Paris
|Pour se rafraîchir, de nombreuses personnes optent pour les activités aquatiques.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Attendu depuis plusieurs mois, l'arrêté fixant la Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, ou Tracc, a été publié après une consultation publique lancée en septembre.
Cette trajectoire s'appuie sur les travaux des scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) combinés à ceux des chercheurs français et de Météo-France.
Pour la France métropolitaine le réchauffement anticipé dans ce document est ainsi de 2°C à l'horizon 2030, de 2,7°C à l'horizon 2050 et de 4°C à l'horizon 2100.
Pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, le réchauffement attendu est de 1,4°C à l'horizon 2030, de 1,9°C à l'horizon 2050, et de 2,7°C à l'horizon 2100.
Pour la Guyane il est de 1,7°C à l'horizon 2030, 2,3°C à l'horizon 2050, et 3,5°C à l'horizon 2100. Pour La Réunion, respectivement de 1,5°C, 2°C et 2,9°C. Pour Mayotte il est de 1,5°C, 2°C, et 3°C.
La France, comme plus généralement l'Europe, devrait continuer, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à se réchauffer plus rapidement que la moyenne de la planète, d'après les projections des climatologues.
Le thermomètre mondial affiche depuis trois ans des niveaux jamais vus à l'échelle de l'humanité, avec une moyenne sur la période supérieure de 1,5°C au niveau préindustriel (1850-1900), a observé l'observatoire européen Copernicus dans son bilan annuel publié à la mi-janvier.
L'ensemble des plans, nationaux ou locaux, adoptés pour l'adaptation au changement climatique devraient ainsi se fier aux mêmes projections de températures.
AFP/VNA/CVN