Le gouvernement français inscrit le rythme de réchauffement dans la réglementation

+4°C en France métropolitaine à horizon 2100, +2,7°C en Martinique, +2,9°C à La Réunion... Le gouvernement a inscrit dans la réglementation le rythme du réchauffement climatique, basé sur les projections mondiales, selon un arrêté au Journal Officiel publié le 25 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Attendu depuis plusieurs mois, l'arrêté fixant la Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, ou Tracc, a été publié après une consultation publique lancée en septembre.

Cette trajectoire s'appuie sur les travaux des scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) combinés à ceux des chercheurs français et de Météo-France.

Pour la France métropolitaine le réchauffement anticipé dans ce document est ainsi de 2°C à l'horizon 2030, de 2,7°C à l'horizon 2050 et de 4°C à l'horizon 2100.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, le réchauffement attendu est de 1,4°C à l'horizon 2030, de 1,9°C à l'horizon 2050, et de 2,7°C à l'horizon 2100.

Pour la Guyane il est de 1,7°C à l'horizon 2030, 2,3°C à l'horizon 2050, et 3,5°C à l'horizon 2100. Pour La Réunion, respectivement de 1,5°C, 2°C et 2,9°C. Pour Mayotte il est de 1,5°C, 2°C, et 3°C.

La France, comme plus généralement l'Europe, devrait continuer, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à se réchauffer plus rapidement que la moyenne de la planète, d'après les projections des climatologues.

Le thermomètre mondial affiche depuis trois ans des niveaux jamais vus à l'échelle de l'humanité, avec une moyenne sur la période supérieure de 1,5°C au niveau préindustriel (1850-1900), a observé l'observatoire européen Copernicus dans son bilan annuel publié à la mi-janvier.

L'ensemble des plans, nationaux ou locaux, adoptés pour l'adaptation au changement climatique devraient ainsi se fier aux mêmes projections de températures.

AFP/VNA/CVN