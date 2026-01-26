Indonésie : le bilan du glissement de terrain à Java occidental monte à 25 morts

La police indonésienne a déclaré le 25 janvier que 25 sacs mortuaires avaient été reçus par l'équipe d'identification des victimes de catastrophes à la suite d'un glissement de terrain survenu samedi dans le sous-district de Cisarua de la province de Java occidental.

Dans un communiqué, le porte-parole de la police de Java occidental, Hendra Rochmawan, a indiqué qu'à 17h00 heure locale, 11 victimes avaient été identifiées avec certitude, tandis que les autres corps sont toujours soumis à des examens ante-mortem et post-mortem.

Selon M. Rochmaman, 10 des victimes identifiées avaient le corps intact tandis que la 11e l'a été à partir d'une partie de son corps. Le processus d'identification est réalisé avec prudence à l'aide de méthodes médico-légales et scientifiques pour garantir sa précision.

Les opérations de recherche et de secours ont été temporairement suspendues en raison des mauvaises conditions sur le terrain, mais elles devraient reprendre le 26 janvier, a-t-il ajouté.

Le glissement de terrain qui a frappé le 24 janvier au matin la région de Cisarua a été provoqué par les fortes pluies après plusieurs jours de précipitations intenses, et il a causé de très lourds dégâts dans la zone sinistrée.

