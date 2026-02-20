L'ONU lance une commission sur le "contrôle humain" de l'IA

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a souhaité vendredi 20 février "moins de battage et moins de peurs" autour de l'intelligence artificielle (IA) et annoncé la création d'une commission de l'ONU pour se pencher sur le "contrôle humain" de cette technologie.

"La science informe mais les humains décident. Notre but est de faire du contrôle humain une réalité technique, pas un slogan", a dit M. Guterres devant le Sommet mondial sur l'IA qui s'achève vendredi 20 février à New Delhi.

Il a ainsi annoncé la formation d'un commission de 40 scientifiques internationaux "pour compléter nos connaissances sur l'IA et évaluer ses vrais effets sur les économies et les sociétés pour que tous les pays, quelle que soit leur capacité en IA aient la même clarté".

"Si nous voulons que l'IA serve l'humanité, notre politique ne peut se fonder sur des paris, sur du battage ou de la désinformation. Nous avons besoin de faits que nous pouvons croire et partager", a insisté M. Guterres.

"Quand nous comprendrons ce que les systèmes peuvent faire et ne pas faire, nous pourrons prendre des mesures pour mettre en place des protections plus intelligentes et adaptées aux risques", a-t-il poursuivi.

"Nous fonçons dans l'inconnu. L'innovation liée à l'IA avance à la vitesse de la lumière et dépasse notre capacité collective à la comprendre et encore plus à la gouverner", a insisté le patron de l'ONU.

"Le message est simple: moins de battage, moins de peurs, plus de faits et de preuves", a-t-il conclu.

Quatrième du genre, le sommet de New Delhi réunit dirigeants politiques et tout le gratin de la "tech" pour se pencher sur l'impact de l'IA.

Il doit accoucher d'une déclaration commune dans la journée.

