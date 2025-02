États-Unis et Russie parviennent à un consensus sur la normalisation de leurs liens bilatéraux

Les États-Unis et la Russie ont accepté de normaliser leurs liens bilatéraux et de commencer à travailler à la fin du conflit russo-ukrainien, a annoncé le département d'Etat après la rencontre de mardi 18 février entre Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, en Arabie saoudite.