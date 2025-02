Zelensky affirme que l'Ukraine est prête à faire un pas vers la paix



Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes prêts à aller le plus rapidement possible vers une paix réelle et garantie", a-t-il écrit sur la plate-forme de médias sociaux X (ex-Twitter).

Il a également souligné que l'Ukraine appréciait la détermination du président américain Donald Trump qui, selon lui, pourrait aider à mettre fin au conflit russo-ukrainien et fournir des garanties de justice et de sécurité à son pays.

M. Zelensky a en outre noté que l'Ukraine attendait avec impatience la visite de Keith Kellogg, l'envoyé spécial américain pour l'Ukraine et la Russie, pour d'autres réunions et une évaluation plus approfondie de la situation sur le terrain.

De son côté, l'agence de presse Interfax-Ukraine a rapporté qu'après ses discussions avec le président ukrainien, M. Vance a déclaré que le but des États-Unis est de parvenir à une paix durable.

Volodymyr Zelensky et J.D. Vance se sont rencontrés en marge de la 61e Conférence de sécurité de Munich qui a débuté plus tôt vendredi 14 février.

Xinhua/VNA/CVN