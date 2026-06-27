Épidémie d'Ebola en RDC : 304 morts et 1.115 cas, selon un dernier bilan

L'épidémie de maladie Ebola en République démocratique du Congo (RDC), qui n'est toujours pas maîtrisée plus d'un mois après sa déclaration le 15 mai, a fait 304 morts, selon un dernier bilan des autorités sanitaires congolaises.

>> RDC/Ebola : le nombre de cas confirmés dépasse le seuil de 1.000

>> RDC/Ebola : le bilan s'élève à 1.048 cas confirmés

>> Les Casques bleus vietnamiens engagés dans la prévention d’Ebola à Abyei

Photo : AFP/VNA/CVN

La RDC fait face à la 17 épidémie de son histoire. Au total, 304 personnes sont décédées et 1.115 ont été contaminées, selon les chiffres de l'Institut national de santé publique (INSP) publiés jeudi soir. Ebola a tué plus de 15.000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.

Le virus a été détecté tardivement en RDC, laissant l'épidémie prendre une ampleur encore difficile à mesurer. Organisations humanitaires internationales et ONG sur le terrain estiment que les bilans officiels sont sous-estimés.

Le foyer de la crise se situe en Ituri, province du nord-est congolais, à la frontière avec le Soudan du Sud et l'Ouganda. La région minière connaît d'intenses mouvements de populations favorisant la transmission du virus. C'est également une zone régulièrement en proie aux massacres de groupes armés et où l'insécurité complique l'organisation de la riposte sanitaire.

La quasi-totalité des malades est signalée à Bunia, la capitale provinciale, qui concentre 91,3% des cas et 82,2% des décès.

Le virus, qui provoque une fièvre hémorragique, s'est propagé dans deux autres provinces congolaises et en Ouganda voisin, où vingt cas dont deux décès ont été recensés.

L'épidémie est causée par le virus Bundibugyo, pour lequel il n'existe ni vaccin, ni traitement. Des essais cliniques doivent commencer la semaine prochaine, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déclaré une alerte internationale.

Un cas de transmission a été détecté en France mercredi. Il s'agit d'un médecin de nationalité congolaise travaillant pour le compte de l'ONG Alima. Après une mission d'un mois à l'épicentre de l'épidémie, le médecin expérimenté a quitté l'Ituri le 19 juin et fait une étape de trois jours dans la capitale congolaise Kinshasa.

Lundi soir 22 juin, il a pris un vol Air France pour Paris. A son atterrissage le lendemain à Roissy-Charles-de-Gaulle, le Congolais détenteur d'un titre de séjour s'est présenté de lui-même au service médical d'urgence et de soins de l'aéroport. Il est actuellement pris en charge dans un hôpital parisien.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le médecin souffrait de maux de tête avant d'embarquer et son état s'est légèrement dégradé pendant le vol qui dure minimum huit heures. Cinq personnes, dont un personnel naviguant, entrés en contact avec le malade, ont été placées à l'isolement.

Les autorités françaises et l'OMS ont rassuré sur le risque de propagation du virus en Europe.

Air France a toutefois suspendu ses vols entre Kinshasa et Paris pendant plusieurs jours, notamment en raison d'un refus des équipages de travailler sur cette liaison. Les vols doivent reprendre samedi, selon une source proche du dossier.

La RDC a désormais imposé que toute personne en provenance des zones affectées observe une période de 21 jours avant tout déplacement à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

En Ituri, les efforts pour endiguer l'épidémie ont été renforcés mais les structures de santé, qui fonctionnent souvent avec peu de moyens dans le pays parmi les plus pauvres de la planète, manquent encore d'équipements et de matériel de base, selon l'INSP.

Les centres de traitement Ebola montés avec des équipes de l'OMS et plusieurs ONG sont déjà saturés avec un taux d'occupation de plus de 85%, selon l'INSP.

AFP/VNA/CVN