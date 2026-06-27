France

Solidays annulé : "Très mauvaise nouvelle" pour Solidarité Sida privé de 3 millions d'euros

L'annulation du festival Solidays pour cause de canicule constitue " une très mauvaise nouvelle " pour l'association organisatrice Solidarité Sida qui se voit privée de 3 millions d'euros pour mener des programmes de lutte contre la maladie, a déclaré vendredi 26 juin son directeur.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"C'est une très, très, très, très mauvaise nouvelle pour Solidarité Sida, même si nous comprenons que nous en soyons là aujourd'hui", a déclaré Luc Barruet lors d'une conférence de presse, rappelant que le festival permettait à l'association de récolter des fonds pour financer des programmes "dans 18 à 21 pays".

Se pliant à une demande des autorités préfectorales, les organisateurs ont annoncé l'annulation de la 29e édition du festival qui devait débuter vendredi soir 26 juin aet accueillir sur trois jours à l'Hippodrome de Longchamp de nombreux artistes, dont Orelsan, Major Lazer ou Gims.

En raison notamment de l'agenda des artistes, un report "n'est pas envisageable" et le festival va donc subir un manque à gagner, même s'il pourra faire jouer ses assurances pour couvrir les charges, a précisé Luc Barruet, qui est aussi le fondateur de Solidays.

"Le principal enjeu pour Solidarité Sida, c'est qu'avec cette décision, nous perdons immédiatement 3 millions de résultat" alors même que l'association est "dans une situation économique un peu tendue", a fait valoir le responsable, assurant ne pas savoir "de quoi va être fait l'avenir de Solidarité Sida".

Selon Luc Barruet, l'action de l'association est pourtant d'autant plus nécessaire au vu des coupes dans les programmes d'aide. "Il ne vous aura pas échappé que depuis l'arrivée de Trump, les financements multilatéraux et mondiaux sur les questions de solidarité ont été très durement touchés", a-t-il déclaré, pointant aussi les réductions budgétaires en France.

Luc Barruet a par ailleurs voulu désamorcer toute polémique sur le timing de l'annulation du festival, actée à quelques heures du premier concert. "Cette décision est intervenue tardivement parce que les gens qui sont nos interlocuteurs se sont battus jusqu'au bout pour croire qu'il y avait peut-être une issue qui nous était plus favorable", a-t-il expliqué.

AFP/VNA/CVN



