OpenAI déploie son nouveau modèle sous tutelle du gouvernement américain

Le gouvernement américain validera, client par client, qui peut accéder au nouveau modèle d'OpenAI, GPT-5.6, lancé aux États-Unis seulement : un degré de contrôle étatique inédit et opaque sur l'intelligence artificielle (IA) de pointe, devenue un enjeu mondial de sécurité et de souveraineté.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La gamme GPT-5.6 dévoilée vendredi 26 juin par les créateurs de ChatGPT comprend trois nouveaux modèles : Sol, le plus puissant ; Terra, le milieu de gamme; et Luna, une option rapide et peu coûteuse.

OpenAI insiste sur le fait que Terra sera facturé moitié moins cher que son prédécesseur GPT-5.5, alors que le secteur peine à concilier deux impératifs contradictoires : conquérir le marché à coups de prix cassés et rentabiliser des investissements colossaux.

Mais le plus inédit est ailleurs. Saluant la "bonne nouvelle" de ce lancement, le patron d'OpenAI, Sam Altman, a surtout commenté la "mauvaise nouvelle" qui l'accompagne : "à la demande du gouvernement américain, le lancement se fait aujourd'hui en avant-première restreinte, et non en accès ouvert comme nous l'avions prévu", a-t-il écrit sur X.

Résultat, seul un groupe restreint de partenaires de confiance, tous basés aux États-Unis et dont l'identité a été communiquée au gouvernement, bénéficie dans un premier temps de ce déploiement.

Ce contrôle gouvernemental entérine le tournant pris par l'administration Trump, jusqu'ici dominée par les opposants à toute régulation de l'IA, accusée de freiner l'innovation en pleine compétition avec la Chine.

Pas "optimal"

Mais la puissance des nouveaux modèles d'IA, illustrée au printemps par le Mythos d'Anthropic, a changé la donne, suscitant des inquiétudes en raison de leur capacité à repérer des vulnérabilités logicielles, ces failles informatiques exploitables par des cyberpirates.

"Il est tout à fait raisonnable de déployer ainsi des modèles" d'une telle puissance, "mais ce n'est pas exactement le processus que nous jugeons optimal", a ajouté Sam Altman, tout en ménageant Washington : "Je crois que le gouvernement partage l'essentiel de nos objectifs, et qu'il fait globalement du bon travail dans une situation très difficile".

Ce déploiement sous tutelle, non exigé par la réglementation américaine, intervient en effet deux semaines après un tollé mondial : celui provoqué par la décision du gouvernement américain de contraindre Anthropic, grand rival d'OpenAI, à couper l'accès à Mythos, au nom de la sécurité nationale. Sans résolution depuis.

Anthropic, le plus bruyant dans l'avertissement sur les dangers de ces modèles, avait pourtant pris des précautions pour lancer Mythos. De sa propre initiative, il avait décidé début avril de le réserver à un cercle de partenaires sûrs, récoltant, jusque dans l'entourage présidentiel, l'accusation de jouer au "marchand de peur".

Mais le 12 juin, trois jours après le déploiement mondial de Fable 5, une version bridée grand public de Mythos, le gouvernement ordonnait d'en couper l'accès à "tout ressortissant étranger", y compris les propres employés d'Anthropic. Incapable de cloisonner, l'entreprise avait tout suspendu sans délai.

La mesure, prise selon le gouvernement en raison de failles de sécurité détectées, s'inscrit aussi dans un vif contentieux qui oppose Anthropic à l'administration Trump. La start-up s'affiche depuis longtemps comme la voix la plus favorable à une régulation préventive et éthique de l'IA, à rebours de la ligne dérégulatrice initialement portée par la Maison Blanche.

Bientôt des partenaires internationaux ?

OpenAI s'est mieux tiré de ses négociations avec le pouvoir fédéral : son patron Sam Altman a annoncé jeudi 25 juin à ses salariés que le gouvernement "(approuverait) l'accès client par client durant cette période" d'avant-première.

Les premiers partenaires sont tous établis aux États-Unis, a précisé OpenAI. Leurs salariés à l'étranger bénéficieront aussi de l'accès, dans la plupart des pays où l'entreprise opère sans restrictions.

OpenAI a dit travailler à l'ajout de partenaires internationaux dès la semaine prochaine.

Des observateurs et acteurs de l'industrie voient dans ce contrôle gouvernemental américain un tournant qui rend les modèles ouverts, librement téléchargeables et modifiables, plus attractifs pour éviter la dépendance et les blocages.

L'affaire Mythos a ainsi ravivé les inquiétudes des Européens de se voir un jour couper l'accès aux outils de pointe et à leurs données, rallumant le débat sur les moyens de garantir leur souveraineté numérique.

Mi-juin, le président français Emmanuel Macron avait conclu le G7 par un appel à "mieux réguler" l'IA, tout en mettant en garde contre une "non-coopération entre démocraties".

Sous la pression suscitée par les capacités inédites de ces outils, M. Trump a fini par signer début juin un décret instaurant un examen fédéral des modèles d'IA avancés avant leur commercialisation. Le texte prévoit toutefois que l'examen soit "volontaire" et non contraignant.

AFP/VNA/CVN



