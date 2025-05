Le président Luong Cuong reçoit la vice-présidente du Parti du peuple cambodgien

Le président Luong Cuong a reçu dimanche matin, 25 mai, à Hanoi, Men Sam On, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie cambodgienne et présidente de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam, à l'occasion de sa venue à la tête d'une délégation cambodgienne de haut rang pour rendre hommage et assister aux funérailles de l'ancien président Trân Duc Luong.

Au nom du Parti et de l’État, le président Luong Cuong a respectueusement exprimé ses remerciements au roi Norodom Sihamoni, au président du Parti du peuple cambodgien, président du Sénat Hun Sen et de hauts dirigeants cambodgiens pour avoir adressé leurs plus sincères condoléances et envoyé une délégation pour rendre hommage à l'ancien président Trân Duc Luong, exprimant l'affection sincère et étroite que le Cambodge porte au Vietnam et à l'ancien président Trân Duc Luong personnellement.

Le président a souligné que durant sa vie, l'ancien président Trân Duc Luong s'est toujours attaché à promouvoir la solidarité, l'amitié et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge. Il a estimé que sur la base de la bonne relation traditionnelle construite par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, notamment le rôle de l'ancien président Trân Duc Luong, les relations entre le Vietnam et le Cambodge continueraient à se développer de manière durable et de plus en plus efficace, au bénéfice des peuples des deux pays.

Men Sam On a présenté ses plus sincères condoléances au Parti, à l'État, au peuple vietnamien et à la famille de l'ancien président Trân Duc Luong, exprimant son respect pour l'ancien président Trân Duc Luong en tant que dirigeant prestigieux qui a apporté d'importantes contributions à la cause de la construction et du développement du Vietnam. Elle a affirmé que le Cambodge se souviendra toujours et appréciera les grandes contributions de l’ancien président dans la promotion de la bonne amitié entre les deux pays et les deux peuples.

Luong Cuong a hautement apprécié le rôle et les importantes contributions de Men Sam On pour favoriser et consolider l'amitié et la solidarité entre les peuples des deux pays, espérant qu'avec sa profonde affection pour le pays et le peuple vietnamiens, Men Sam On continuera à contribuer à promouvoir l'amitié et la coopération globale entre les deux pays.

Promouvoir les relations Vietnam et Cambodge

En ce qui concerne les mesures visant à promouvoir les relations entre le Vietnam et le Cambodge dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre activement les contenus convenus par les hauts dirigeants des deux pays lors des réunions entre les trois chefs des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos en février 2025 et à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale récemment.

Les deux parties ont également souligné l'importance des valeurs traditionnelles, de la solidarité et du sacrifice mutuel entre le Vietnam et le Cambodge et le Vietnam, le Cambodge et le Laos, en particulier dans le contexte de la situation régionale et mondiale actuelle. Les relations entre les deux pays et les trois pays ont résisté à l’épreuve du temps, continuant de se développer au profit de chaque pays, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Men Sam On a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement et convenu que le Vietnam atteindrait les objectifs fixés par le Parti et l'État du Vietnam, y compris l'objectif immédiat de devenir un pays industrialisé moderne avec un revenu moyen élevé d'ici 2030 à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et de devenir un pays socialiste développé avec un revenu élevé d'ici 2045 à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du pays.

