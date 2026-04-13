Entretien téléphonique entre le dirigeant Tô Lâm et la Première ministre japonaise

Le 13 avril après-midi au siège du Comité central du Parti à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu par téléphone avec la présidente du Parti libéral-démocrate (PLD) et Première ministre du Japon, Takaichi Sanae.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

À cette occasion, Takaichi Sanae a adressé ses félicitations à Tô Lâm pour son élection aux fonctions de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIVe mandat) et de président de la République. Elle a réaffirmé la volonté du Japon de renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

De son côté, Tô Lâm a félicité le Parti libéral-démocrate pour sa victoire aux élections législatives de février dernier, ainsi que Takaichi Sanae pour sa reconduction à la tête du gouvernement japonais. Il s’est déclaré convaincu que le Japon poursuivra son développement et contribuera activement à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales et internationales.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement global et substantiel du partenariat stratégique global Vietnam - Japon et ont convenu d’intensifier les échanges de haut niveau, tout en renforçant la coopération substantielle dans des domaines clés tels que la défense et la sécurité, l’économie, la science et la technologie, la transformation numérique et verte, la sécurité énergétique, le travail, la santé ainsi que la coopération décentralisée.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, affectant notamment la sécurité énergétique et les chaînes d’approvisionnement, Tô Lâm a exprimé le souhait d’accroître la coordination avec le Japon afin de contribuer à la résolution des enjeux régionaux et mondiaux, réaffirmant la volonté du Vietnam de coopérer étroitement avec Tokyo.

Takaichi Sanae a pour sa part souligné le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région, le qualifiant de partenaire important dans la mise en œuvre de la vision japonaise d’un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP). Elle a également réaffirmé le soutien du Japon à la politique d’indépendance et d’autonomie du Vietnam ainsi qu’à ses objectifs de développement dans la nouvelle ère.

À cette occasion, Tô Lâm a invité l’Empereur et l’Impératrice du Japon, ainsi que la Première ministre Takaichi Sanae, à effectuer prochainement une visite au Vietnam à une date appropriée.

VNA/CVN