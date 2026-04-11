Messages de félicitations aux principaux dirigeants vietnamiens

De nombreux dirigeants étrangers, partis politiques et organisations internationales ont adressé des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants vietnamiens, saluant leur élection et réaffirmant leur volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam.

>> Les dirigeants du monde entier félicitent les nouveaux dirigeants vietnamiens

>> Félicitations internationales aux nouveaux dirigeants du Vietnam

>> 80 ans de la Force de l’état-major de la Police populaire : Tô Lâm adresse ses félicitations

Photo : VNA/CVN

À l’occasion de l’élection de Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), à la présidence de la République, de Lê Minh Hung au poste de Premier ministre et de Trân Thanh Mân à la tête de l’Assemblée nationale, de nombreux dirigeants étrangers, partis politiques et organisations internationales ont adressé leurs félicitations.

Le dirigeant cubain, le général Raul Castro a salué l’élection du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à la présidence vietnamienne, la qualifiant de reconnaissance de sa fidélité à la cause révolutionnaire et de ses capacités de leadership. Il a réaffirmé les liens fraternels et historiques entre Cuba et le Vietnam.

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Diaz-Canel a également exprimé sa confiance dans la capacité du dirigeant vietnamien à conduire le pays vers une nouvelle phase de développement, tout en consolidant les relations bilatérales Cuba - Vietnam.

Le sultan du Brunei Hassanal Bolkiah a souligné les contributions remarquables de Tô Lâm et exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération avec le dirigeant vietnamien, notamment à l’approche du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2027.

Le président singapourien Tharman Shanmugaratnam a félicité le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm, tout en réaffirmant l’importance du partenariat stratégique global Singapour-Vietnam, mettant en avant les perspectives de coopération dans les domaines de l’économie verte et numérique.

Photo : VNA/CVN

Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, a exprimé sa confiance dans la vision stratégique de Tô Lâm pour atteindre les objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. Sous la direction de Tô Lâm, Vietnam continuera d'atteindre des acquis à travers la promotion des sciences et technologies, de l'innovation et du transformation numérique, a-t-il affirmé.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a salué les progrès remarquables des relations République de Corée - Vietnam et affirmé la volonté de Séoul de poursuivre un partenariat étroit avec Hanoï.

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae a, pour sa part, souligné le développement solide du partenariat stratégique global entre le Japon et le Vietnam, notamment dans la politique, l'économie, la diplomatie, la sécurité et les échanges entre les peuples. Elle a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Renforcement des liens diplomatiques mondiaux

Par ailleurs, plusieurs responsables d’organisations internationales et de partis politiques, dont l’UNCTAD, l’UNESCO, l’Union internationale des télécommunications et de Partis en Europe et en Amérique latine, ont adressé leurs félicitations aux dirigeants vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a félicité Lê Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre vietnamien, réaffirmant la volonté de renforcer les relations traditionnelles entre les deux pays.

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a exprimé sa confiance dans la poursuite de la croissance du Vietnam et souhaité approfondir le partenariat stratégique global, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du carbone et de l’économie numérique, en félicitant le nouveau Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung.

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a souligné le rôle du Vietnam comme moteur économique régional et exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a également adressé ses félicitations à Lê Minh Hung, souhaitant consolider davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Enfin, plusieurs ministres des Affaires étrangères, dont ceux d’Australie, du Venezuela et de Croatie, ont adressé des messages de félicitations à Lê Hoài Trung pour sa reconduction au poste de ministre des Affaires étrangères.

VNA/CVN