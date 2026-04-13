Vietnam - Slovaquie : entretien entre les deux Premiers ministres

Le Premier ministre Lê Minh Hung s’est entretenu ce lundi 13 avril à Hanoï avec son homologue slovaque Robert Fico, en visite officielle au Vietnam.

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Lors de l’entretien, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le Vietnam et la Slovaquie entretiennent une amitié traditionnelle solide, forgée au cours de plus de 76 années de relations, marquées par un soutien constant et une coopération mutuelle.

Photos : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé que, dans sa politique étrangère, le Vietnam accordait une importance constante au renforcement des relations avec ses partenaires traditionnels, dont la Slovaquie, considérée comme un partenaire prioritaire en Europe centrale et orientale.

Il a estimé que la visite du Premier ministre Robert Fico revêt une portée historique, ouvrant une nouvelle étape dans les relations bilatérales.

De son côté, le Premier ministre slovaque Robert Fico a souligné que le Vietnam constituait le principal partenaire de la Slovaquie en Asie du Sud-Est et l’un des trois partenaires majeurs en Asie.

Il a indiqué qu’il s’agit de sa première visite officielle à l’étranger à la tête d’une délégation de grande envergure, témoignant de l’importance accordée aux relations bilatérales et de la volonté de les porter à un niveau supérieur.

Des questions d’intérêt commun

Le dirigeant slovaque a salué les réalisations remarquables du Vietnam dans le cadre de la politique de Renouveau, notamment le maintien de la stabilité politique et sociale et le renforcement de son rôle international. Il a également exprimé son appréciation pour la politique étrangère indépendante, autonome et multilatérale du Vietnam, qu’il considère comme une source d’inspiration.

Les deux dirigeants ont discuté de la situation de chaque pays, des relations bilatérales ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils se sont félicités du développement dynamique de la coopération dans de nombreux domaines, en particulier sur le plan politique et diplomatique, caractérisé par un haut niveau de confiance et des échanges réguliers à tous les niveaux.

Les deux parties ont convenu de renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, notamment en relançant le Comité intergouvernemental Vietnam - Slovaquie sur la coopération économique et en maintenant les consultations politiques régulières au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

Sur le plan économique, les deux dirigeants ont noté que les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 1,78 milliard de dollars en 2025, tout en restant en deçà du potentiel existant. Ils ont convenu de faire de la coopération économique, commerciale et d’investissement un pilier central, avec pour objectif de doubler les échanges dans les prochaines années, en tirant parti des positions respectives des deux pays comme passerelles vers les marchés de l’Union européenne et de l’ASEAN.

Les deux parties ont également convenu de créer des conditions favorables aux entreprises pour accéder aux marchés respectifs, notamment dans les domaines des technologies de l’information, des télécommunications, de la cybersécurité et de l’industrie automobile. Des projets emblématiques, tels que l’investissement de FPT Software en Slovaquie, ont été identifiés comme des modèles de coopération.

Élargir la coopération dans des secteurs clés

Le Premier ministre vietnamien a remercié la Slovaquie pour la ratification précoce de l’Accord de protection des investissements Union européenne–Vietnam (EVIPA), appelant Bratislava à encourager les autres États membres de l’UE à en faire de même, ainsi qu’à soutenir la levée du "carton jaune" de la Commission européenne sur les exportations de produits de la mer vietnamiens.

Les deux dirigeants ont également convenu d’élargir la coopération dans des secteurs clés tels que la défense et la sécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, l’énergie, notamment nucléaire à des fins pacifiques et renouvelable, les sciences et technologies, l’éducation, la culture, le tourisme, la santé et la lutte contre le changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Concernant la mobilité de la main-d’œuvre, les deux parties ont exprimé leur volonté d’engager rapidement des négociations sur un accord bilatéral dans ce domaine, ainsi que sur un éventuel accord d’exemption de visas pour les détenteurs de passeports officiels. Elles ont également convenu de promouvoir la coopération touristique, avec la perspective d’ouvrir des liaisons aériennes directes entre Bratislava et Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville.

Le Premier ministre vietnamien a par ailleurs salué la reconnaissance de la communauté vietnamienne en Slovaquie en tant que 14e minorité ethnique du pays, estimant que cette décision constitue une base juridique importante pour favoriser son intégration et sa contribution à la société slovaque.

Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums internationaux, notamment aux Nations unies, dans les cadres ASEAN - UE et ASEM.

Concernant la Mer Orientale, elles ont insisté sur l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation, ainsi que du règlement pacifique des différends, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

À l’issue de l’entretien, les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe portant élévation des relations Vietnam - Slovaquie au rang de "partenariat stratégique", marquant un tournant historique dans les relations bilatérales.

À cette occasion, le Premier ministre slovaque a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite officielle en Slovaquie dans les meilleurs délais. Cette invitation a été acceptée.

VNA/CVN