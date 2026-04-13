Nouveau règlement : une étape stratégique pour l’évolution du Parti

Le 13 avril, lors de la conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la résolution du 2 e plénum du Comité central du Parti (XIV e mandat), Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de l’organisation, a présenté un exposé relatif au Règlement d’application des Statuts du Parti.

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Photos : VNA/CVN

Nguyên Duy Ngoc a indiqué que le Comité central avait adopté ce règlement à l’issue de son 2e plénum. Le 8 avril 2026, au nom du Comité central, le secrétaire général Tô Lâm a signé la promulgation du Règlement n°20-QD/TW relatif à l’application des Statuts du Parti.

Le document comprend 33 sections, dont 12 reprises du précédent règlement, avec plusieurs modifications et compléments.

Nguyên Duy Ngoc, chef de la Commission centrale de l’organisation, a présenté les principaux nouveaux contenus du Règlement d’application des Statuts du Parti, en comparaison avec le précédent texte.

Premièrement, concernant l’organisation du Parti, le Comité central a complété certaines règles et lancé des projets pilotes, par exemple la création expérimentale de structures du Parti dans les entreprises du secteur privé au niveau local.

Deuxièmement, pour accélérer la transformation numérique, de nouvelles dispositions portent sur la numérisation et la gestion des dossiers électroniques des membres du Parti, ainsi que sur l’organisation des activités du Parti dans l’environnement numérique.

Troisièmement, en matière de gestion des cadres, plusieurs ajustements ont été introduits afin de garantir la continuité du leadership, notamment en permettant à l’échelon supérieur de désigner directement des responsables en cas de vacance de postes.

Quatrièmement, le Règlement renforce la décentralisation et la délégation de pouvoirs, en autorisant les organes permanents des comités du Parti à traiter plus rapidement certaines tâches.

Enfin, il précise que les cellules du Parti auront désormais un mandat unifié de cinq ans, à partir de la période 2025-2030.

Le chef de la Commission centrale de l’organisation, Nguyên Duy Ngoc, a demandé aux comités du Parti, aux organisations, aux organismes et aux unités concernés d’étudier et d’appliquer rigoureusement le nouveau Règlement.

Il a indiqué que le Secrétariat publierait des instructions sur certains points, tandis que les organes compétents devraient concrétiser ces dispositions en règles et instructions détaillées afin d’en assurer une mise en œuvre uniforme au deuxième trimestre 2026.

Nguyên Duy Ngoc a insisté sur la nécessité d’étudier soigneusement le nouveau Règlement et de proposer, si nécessaire, des modèles d’organisation ou des méthodes pilotes adaptés à la situation locale. En parallèle, les cellules du Parti ayant tenu leur congrès pour le mandat 2025-2027 devront rapidement revoir et compléter leurs orientations, leurs missions et leur programme d’action pour la période 2025-2030, tout en consolidant, si besoin, leur direction. L’ensemble de ce travail devra être achevé au deuxième trimestre 2026.

Le président de la Commission centrale de l’organisation a enfin souligné que l’adoption de ce Règlement par le Comité central du XIVe mandat constitue une étape importante en vue de dresser le bilan des pratiques et de proposer des amendements aux Statuts du Parti, ainsi qu’à la Plateforme politique de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, lors du XVe Congrès national du Parti, à l’occasion du centenaire de sa fondation (1930-2030), conformément à l’esprit de la Résolution du XIVe Congrès.

VNA/CVN