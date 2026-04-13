Consolidation des cadres dirigeants, levier de gouvernance et de développement

Les premiers jours du mandat 2026-2031 marquent une dynamique synchronisée et résolue dans le travail relatif au personnel, du niveau central aux échelons locaux. Le renforcement des cadres dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que la réorganisation, la mutation et la nomination de cadres dans de nombreuses institutions et localités, répondent aux exigences immédiates et posent des bases pour une nouvelle phase de développement.

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Lors de la première session de la XVIe Assemblée nationale, les députés ont élu le président de la République et le Premier ministre, et approuvé la proposition du chef du gouvernement concernant la nomination des vice-Premiers ministres, des ministres et des autres membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031. Peu après, les décisions de nomination ont été rendues publiques, complétant le gouvernement avec 23 membres, comprenant le Premier ministre, six vice-Premiers ministres, ainsi que 16 ministres et responsables de portefeuille.

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, le Bureau politique et le Secrétariat ont enchaîné les décisions de mutation, d’affectation et de nomination de cadres clés au sein de nombreuses institutions stratégiques, notamment la Commission centrale de l’organisation, le Bureau du Comité central du Parti, la Commission centrale des politiques et des stratégies ; ils ont également consolidé les organisations du Parti au sein du gouvernement et de l’Assemblée nationale, nommé des dirigeants de la Cour populaire suprême et procédé à des ajustements de cadres dans plusieurs localités.

Ce travail de consolidation du personnel a été mené de manière méthodique et rigoureuse, en sélectionnant des cadres dotés d’une solide détermination politique, de qualités morales exemplaires, de compétences remarquables et ayant été formés à travers la pratique, afin de répondre aux exigences des missions dans le nouveau contexte.

Un mandat important

S’exprimant lors des cérémonies de publication des décisions, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que le mandat 2026-2031 s’inscrit dans un contexte particulier : il constitue à la fois la première période de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et une phase charnière déterminante pour savoir si le Vietnam pourra accéder à un nouveau palier de développement.

Le pays entre dans une nouvelle étape de développement, disposant d’une base consolidée mais confronté à de multiples défis imbriqués. Dans ce contexte, les exigences sont clairement rehaussées : une croissance de meilleure qualité, fondée sur la productivité, la science, la technologie et l’innovation ; une compétitivité sensiblement renforcée ; une autonomie stratégique consolidée ; et une efficacité accrue, modernisée, de la gouvernance nationale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné que ce mandat ne constitue pas seulement une continuité, mais doit représenter un passage vers un palier de développement supérieur, dont le résultat final doit être mesuré par la qualité de vie de la population ainsi que par la position et le prestige du pays.

S’adressant au gouvernement et à l’ensemble du système administratif, le secrétaire général et président de la République a insisté sur la mission prioritaire : créer un environnement propice au développement, élargir les espaces de croissance, générer de nouveaux moteurs de croissance et renforcer la capacité d’organisation et de mise en œuvre. Le gouvernement doit accorder une attention particulière au maintien de la stabilité macroéconomique, à la consolidation des grands équilibres et à la maîtrise des risques, tout en créant de nouveaux moteurs de croissance et en réalisant effectivement une croissance élevée et durable. Il est également impératif d’améliorer la capacité d’exécution des Résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et des lois de l’État, afin que celles-ci soient mises en œuvre plus rapidement, de manière plus transparente et plus cohérente ; que les citoyens et les entreprises puissent investir, innover et mener des activités économiques en toute confiance ; et que chaque décision administrative devienne un facteur de promotion du développement.

Le gouvernement doit fonctionner de manière unifiée, fluide, efficace et disciplinée, avec le principe "dire et faire", en assurant une attribution claire des responsabilités, des tâches, des délais et des résultats attendus. Chaque membre du gouvernement doit assumer la responsabilité nationale dans son domaine de compétence. Chaque ministère et secteur doit dépasser une vision sectorielle étroite et placer l’intérêt national, l’efficacité globale de l’économie ainsi que les facilités pour les citoyens et les entreprises au-dessus de tout.

En particulier, l’exigence de considérer la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme fondements du nouveau modèle de croissance a été fortement soulignée, non pas uniquement comme une orientation sectorielle, mais comme une ligne directrice transversale pour l’ensemble du système politique et de l’économie.

Parallèlement, il est demandé d’améliorer de manière substantielle l’environnement des investissements et des affaires, de garantir la liberté d’entreprendre, le droit de propriété, l’égalité des conditions de concurrence, ainsi que l’accès aux ressources et aux opportunités de développement conformément à la loi ; de supprimer les mécanismes de type "demande - attribution", les pratiques de harcèlement administratif et les coûts informels, afin de renforcer la confiance des citoyens et des entreprises.

Concernant la consolidation de l’organisation du Parti au sein de l’Assemblée nationale, le secrétaire général et président de la République a souligné qu’il s’agit d’une mesure concrète visant à renforcer la direction directe et globale du Parti sur l’Assemblée nationale, afin d’assurer l’exercice plein et efficace de ses trois fonctions fondamentales : légiférer, exercer le contrôle suprême et décider des questions majeures du pays.

Selon lui, l’amélioration du cadre institutionnel constitue une tâche prioritaire et une percée des percées. La qualité de l’activité de l’organisation du Parti à l’Assemblée nationale déterminera directement celle du système institutionnel, et par conséquent le rythme et la qualité du développement national. L’exigence est de lever tous les goulots d’étranglement, de créer un cadre favorable au développement et de faire de l’institution un avantage compétitif du pays, adapté aux exigences de la nouvelle phase de développement. Le principe "le peuple est la centre" doit être strictement appliqué dans toutes les activités.

Chaque député de l’Assemblée nationale doit "s’ancrer dans la vie réelle", écouter les préoccupations, même les plus modestes, des citoyens et des entreprises ; transformer la voix du peuple en contenu législatif, en questions de contrôle et en décisions sur les grandes orientations nationales ; et considérer la confiance et l’amélioration concrète des conditions de vie comme le principal critère d’évaluation de chaque député et de l’Assemblée nationale. Enfin, il a appelé à renouveler le mode de direction de l’organisation du Parti à l’Assemblée nationale vers plus de scientificité, de transparence et de clarté des responsabilités, en passant résolument d’une gouvernance fondée sur les procédures à une gouvernance fondée sur les résultats, ces derniers devenant la véritable mesure de performance.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a affirmé la détermination de construire une organisation du Parti au sein de l’Assemblée nationale propre et solide, en renouvelant la pensée législative, en passant d’une logique de gestion à une logique de création du développement ; en transformant le contrôle parlementaire, de la simple détection des problèmes à la promotion effective de la mise en œuvre ; et en faisant évoluer l’élaboration des politiques, d’une approche à court terme vers une vision à long terme, d’une posture réactive vers une démarche proactive, et d’une approche sectorielle vers une approche globale, en lien avec l’application des sciences et technologies ainsi que la transformation numérique.

Le travail de personnel au sein des organes consultatifs stratégiques du Parti, du système judiciaire et des collectivités locales a également été consolidé afin d’améliorer la qualité et l’efficacité. Le secrétaire général du Parti et président de la République a exigé la construction d’une équipe de cadres intègres, incorruptibles et disciplinés ; la valorisation de la responsabilité individuelle, en particulier celle des dirigeants ; la détermination dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques négatives ; et la garantie que toutes les décisions soient objectives, impartiales et guidées par l’intérêt général.

Dans le domaine judiciaire, la nomination des juges de la Cour populaire suprême est considérée comme une exigence urgente visant à améliorer la qualité des jugements, à garantir la justice et à répondre aux attentes croissantes de la population dans la nouvelle phase de développement.

Photo : VNA/CVN

Au niveau local, les mutations et nominations de cadres dirigeants sont mises en œuvre en lien avec les exigences de développement rapide et durable, en étant pionniers dans la réforme du modèle de croissance, la promotion de la science et de la technologie, la transformation numérique et la réalisation des objectifs de forte croissance.

Au-delà d’une simple exigence d’organisation administrative, la consolidation des effectifs à tous les niveaux constitue également une étape stratégique pour la nouvelle trajectoire de développement. Comme l’a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, la population n’évalue pas les politiques à travers les discours, mais à travers les résultats ; elle ne retient pas les engagements, mais observe les transformations concrètes de la vie quotidienne. Chaque décision administrative doit ainsi devenir un facteur moteur du développement.

Avec des fondations déjà consolidées et une équipe de cadres sélectionnée et restructurée de manière cohérente et méthodique, l’attente d’un mandat d’action, de réforme et d’efficacité, propulsant le pays vers un développement rapide et durable et vers un nouveau palier de rayonnement, apparaît plus clairement que jamais.

VNA/CVN