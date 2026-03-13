Entre transition verte et expansion commerciale, An Giang renforce sa compétitivité

La tendance vers une consommation verte et durable pose de nouveaux défis aux exportations de la province d’An Giang (Sud). Dans ce contexte, la province met l’accent sur la transition verte, l’amélioration de la qualité des produits et l’élargissement des marchés, tout en renforçant ses capacités logistiques et en soutenant les entreprises face aux fluctuations de l’économie mondiale.

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Photo : VNA/CVN

Quang Xuân Lua, directrice du Centre provincial de promotion des investissements, du commerce et du tourisme, souligne qu’An Giang aide les entreprises à intégrer les réseaux de distribution internationaux et à promouvoir leurs marques auprès des consommateurs étrangers.

Afin d’accroître la compétitivité, la province encourage l’obtention de certifications internationales reconnues telles que GlobalG.A.P., Organic et HACCP. Cela permet aux produits phares locaux - notamment le riz, les produits aquatiques et les produits agricoles propres - de consolider leur position sur les marchés internationaux. Parallèlement, ces produits sont orientés vers le respect des exigences strictes en matière d’émissions de carbone, de traçabilité et d’"exportation verte" imposées par des marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne et le Moyen-Orient.

La province valorise sa frontière et les postes-frontières internationaux (Vinh Xuong, Tinh Biên, Hà Tiên) pour dynamiser l'économie transfrontalière. Elle cible prioritairement la Chine, qui consomme fortement ses marchandises principales (riz, produits aquatiques, nids de salanganes, produits agricoles verts). Simultanément, elle s'intéresse particulièrement aux marchés potentiels du Moyen-Orient et d'Afrique, misant sur les produits Halal et connectant les chaînes d'approvisionnement avec les Émirats arabes unis. Pour les marchés premium (États-Unis, Union européenne, Japon, République de Corée, Australie), elle privilégie les produits agricoles propres, le riz supérieur et les produits aquatiques certifiés, favorisant les exportations vers Singapour, la France et les États-Unis via des échanges commerciaux directs.

Par ailleurs, An Giang considère que l’organisation du Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc représente une opportunité majeure pour promouvoir ses produits sur la scène internationale. L’année 2026 sera déterminante pour les investissements dans les infrastructures et les préparatifs de cet événement. La province compte notamment s’appuyer sur la zone spéciale de Phu Quôc pour promouvoir son image et organiser des événements commerciaux d’envergure afin d’attirer des investisseurs stratégiques. Elle prévoit également de lancer des campagnes de promotion touristique et commerciale afin de permettre à ses produits phares et aux produits OCOP (Chaque commune, un produit) d’atteindre directement les entrepreneurs et les voyageurs à fort pouvoir d’achat.

De nombreuses entreprises exportatrices recommandent qu’An Giang aménage des stands provinciaux communs lors des grandes foires internationales et facilite l’accès aux marchés potentiels tels que le Moyen-Orient, les États-Unis et l’UE. Elles demandent également le soutien de la province pour résoudre les difficultés liées à la fiscalité, à la main-d’œuvre ainsi qu’aux infrastructures techniques et foncières, afin de garantir une production stable et durable.

Enfin, Nguyên Thông Nhât, directeur du Service provincial de l'industrie et du commerce, affirme que face aux défis du marché, aux barrières techniques et contraintes d'infrastructures, la province accompagne activement et continuellement les entreprises pour lever ces difficultés, créant un formidable élan d'exportation en 2026.

Forte de ses atouts agricoles, aquatiques et de transformation, An Giang diversifie stratégiquement ses marchés d'exportation. Elle investit massivement dans la logistique (entrepôts frigorifiques, ports, routes connectées) afin de réduire les coûts et d'accélérer la circulation des marchandises, tout en rehaussant la qualité pour répondre aux normes internationales et surmonter les barrières techniques des exportations.

VNA/CVN