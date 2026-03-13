Les perspectives économiques du Vietnam restent solides malgré les incertitudes mondiales

Les perspectives économiques du Vietnam pour 2026 demeurent positives grâce à des fondamentaux macroéconomiques stables et à de solides moteurs de croissance intérieure.

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Photo : Pham Kha/VNA/CVN

Toutefois, les tensions géopolitiques mondiales et les évolutions des politiques commerciales pourraient engendrer de nouveaux risques, ont indiqué les analystes de la banque singapourienne United Overseas Bank Limited (UOB) dans un récent rapport.

Dans sa dernière analyse des perspectives économiques mondiales et régionales, la banque basée à Singapour a souligné que l’économie mondiale devrait rester volatile en 2026, les conflits géopolitiques et les changements de politiques continuant d’influencer les marchés internationaux.

Les propositions relatives à de nouveaux droits de douane américains accroissent les risques pesant sur le commerce mondial, tandis que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment les conflits impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran, rendent les marchés de l'énergie et des matières premières plus sensibles à l'évolution de la situation politique.

Suan Teck Kin, directeur exécutif de la recherche en économie et marchés mondiaux chez UOB, a déclaré que l'évolution des politiques tarifaires américaines et l'escalade des tensions au Moyen-Orient sont des facteurs clés qui affectent la stabilité économique en Asie.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient et les risques pesant sur le détroit d'Ormuz constituent des menaces macroéconomiques majeures pour l'Asie, principalement en raison de la hausse des prix du pétrole, des pressions inflationnistes croissantes, de l'affaiblissement des monnaies nationales et de la détérioration du climat des marchés, a-t-il précisé.

Malgré ces défis, UOB a maintenu ses prévisions de croissance et d'inflation pour la plupart des économies asiatiques, y compris le Vietnam. La banque a reconnu les risques de ralentissement de la croissance et les risques de hausse de l'inflation.

UOB a noté que le Vietnam abordait l'année 2026 en position de force après avoir enregistré une croissance économique de 8,02% en 2025, reflétant un fort rebond de la production manufacturière, des exportations et de la consommation intérieure.

Sur cette base, UOB a maintenu ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam à 7,5% en 2026, avec une croissance estimée à environ 7% au premier trimestre. Les principaux moteurs de croissance devraient être l'engagement du gouvernement à accélérer les investissements dans les infrastructures, la poursuite du développement du secteur manufacturier tourné vers l'exportation et le maintien des investissements directs étrangers (IDE).

Toutefois, l'incertitude extérieure pourrait encore peser sur les perspectives. Un projet de tarif douanier mondial de 10% proposé par les États-Unis pourrait impacter les flux commerciaux et les chaînes d'approvisionnement, tandis que les fluctuations des prix de l'énergie, dues aux tensions géopolitiques, risquent d'accroître les coûts de production et de logistique.

S'exprimant sur l'impact potentiel des tensions au Moyen-Orient sur les prix des carburants au Vietnam, Dinh Duc Quang, directeur général de la division des opérations de change chez UOB Vietnam, a déclaré que le conflit demeure un facteur majeur influençant les cours mondiaux du pétrole, ce qui, à son tour, affecte le coût des carburants sur le marché intérieur, un intrant essentiel pour le secteur manufacturier, les transports et d'autres secteurs.

Il a néanmoins souligné que le Vietnam s'efforce depuis quelques années de diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique et, parallèlement, de renforcer son autonomie énergétique en exploitant le pétrole brut, en développant ses capacités de raffinage et en accélérant la transition vers les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne. Ces mesures pourraient contribuer à atténuer l'impact de la volatilité des prix mondiaux des carburants.

Concernant la politique monétaire, UOB prévoit que la Banque d'État du Vietnam maintiendra son taux de refinancement inchangé à 4,5%, la croissance économique restant robuste et l'inflation maîtrisée.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

L'inflation au Vietnam a ralenti à 2,53% en glissement annuel en janvier 2026, contre 3,48% en décembre 2025, un niveau inférieur aux prévisions du marché (3,1%). Cette hausse des prix est principalement due à l'alimentation, au logement et à l'éducation.

Parallèlement, les prix du pétrole pourraient augmenter à court terme en raison des tensions au Moyen-Orient. Selon le scénario de référence d'UOB, le prix du Brent pourrait atteindre environ 90 dollars le baril au deuxième trimestre 2026 avant de redescendre aux alentours de 80 dollars d'ici la fin de l'année.

S’appuyant sur l’expérience de 2022, année où les prix du pétrole ont atteint 128 dollars le baril suite au conflit russo-ukrainien, UOB estime que chaque hausse de 10 dollars du prix du Brent pourrait entraîner une augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) au Vietnam de 0,3 à 0,4 point de pourcentage après un délai de deux à trois mois, tout en réduisant la croissance du PIB d’environ 0,6 à 0,9 point de pourcentage au cours des deux à quatre trimestres suivants.

Sur le marché des changes, le dông vietnamien a cédé une partie de ses gains du début d’année dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Le taux de change USD/VND est remonté autour de 26.200 dôngs pour un dollar début mars.

Si l’aversion mondiale au risque pourrait continuer à peser sur la monnaie vietnamienne à court terme, UOB estime que ses perspectives à moyen terme resteront stables, soutenues par des fondamentaux économiques solides, des entrées d’IDE importantes et la possibilité que le Vietnam obtienne le statut de marché émergent plus tard cette année.

La banque prévoit que le taux de change USD/VND fluctuera dans une fourchette d’environ 2 à 3% en 2026, atteignant environ 26.400 dôngs par dollar au deuxième trimestre, 26.200 dôngs au troisième trimestre, puis se stabilisant autour de 26.100 dôngs d’ici la fin de l’année.

VNA/CVN