Élargir l'espace expérientiel au cœur de la ville historique de Huê

À partir d’avril 2026, la ville de Huê lancera un projet pilote de visites en bateau électriques sur le réseau fluvial Ngu Hà - Dông Ba. Ces canaux, autrefois utilisés par la cour royale de la dynastie des Nguyên, deviendront un espace expérientiel unique au cœur de la cité historique.

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Photo : VNA/CVN

Quand on évoque Huê, on pense souvent à la rivière des Parfums. Mais au sein même de la cité impériale se trouve un réseau de canaux (souvent appelés "rivières" par les Huéens) qui entourent et traversent la citadelle.

Les plus importants sont les canaux Dông Ba et Ngu Hà. Ces voies navigables artificielles servaient à acheminer vivres et marchandises depuis l'extérieur jusqu'à la citadelle. Le canal Ngu Hà, relié au réseau de voies d'eau défensives, traverse de nombreux sites historiques tels que le lac Tinh Tâm, le pavillon Tàng Tho et le lac Hoc Hai. À l'est, la rivière Dông Ba (également connue sous le nom de Ta Hô Thành Hà) longe la citadelle, desservant le marché Dông Ba, les rues anciennes de Gia Hôi et Chi Lang, puis Bao Vinh, jadis un port de commerce florissant du Dàng Trong (Sud du Vietnam).

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Si la rivière des Parfums a façonné l'espace d'une ville riveraine, ces canaux évoquent un sentiment d'isolement, de tranquillité et de proximité avec la vie des habitants.

Selon Cung Trong Cuong, directeur de l'Institut de recherche sur le développement de la ville de Huê, le système fluvial Dông Ba - Ngu Hà peut offrir une expérience touristique unique de l’ancienne cité impériale. Ces rivières, qui font partie du réseau hydrographique central, se prêtent parfaitement au développement de produits de tourisme fluvial reliant les sites patrimoniaux, la vieille ville et la vie urbaine.

Vo Lê Nhât, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Huê, estime que l'exploitation du tourisme fluvial sur les affluents de la rivière des Parfums est une voie essentielle. Le développement de cette activité, notamment sur les canaux Dông Ba et Ngu Hà, enrichit non seulement l'offre touristique, mais valorise également le potentiel inexploité de la citadelle et de la vieille ville, en particulier dans les domaines culturel et gastronomique. Cependant, selon lui, pour que ces voies navigables attirent véritablement les touristes, des investissements plus conséquents dans l'aménagement paysager, l'éclairage et le confort des visiteurs sont nécessaires.

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Au-delà de la simple création d'un nouvel itinéraire, le tourisme fluvial offre une perspective inédite sur la Citadelle de Huê. Longtemps congestionnée, la circulation dans ce secteur a constitué un véritable goulot d'étranglement. Le réseau de portes de la ville, de ponts anciens et de rues étroites est inadapté aux grands véhicules touristiques, rendant ainsi de nombreux sites culturels inaccessibles par les circuits classiques. Dans ce contexte, la voie fluviale pourrait représenter un accès alternatif.

Duong Câm Vân, guide au Centre de conservation des monuments de Huê, estime que le développement de voies navigables permettrait aux touristes d'accéder à la citadelle autrement. "Après la visite des tombeaux, ils pourraient embarquer, longer les remparts et accoster en plein cœur de la citadelle, où se trouveraient peut-être un hôtel traditionnel ou un restaurant dans un cadre architectural ancien".

Donner vie à un espace culturel "stagnant"

Avant les années 2000, la rivière Dông Ba servait de mouillage à des centaines de bateaux, et une communauté de bateliers vivait sur ses rives. La rivière Ngu Hà, en revanche, était presque tombée dans l'oubli. En raison de l'envasement de la rivière Van Xuân, son débit était insuffisant, ce qui a entraîné la stagnation de nombreux tronçons. Les habitants des deux rives racontent qu'en saison sèche, le lit de la rivière était si peu profond qu'on pouvait y cultiver des légumes.

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Ce n'est qu'à la fin des années 2010 que la ville de Huê a entrepris des programmes de dragage et d'embellissement de ses rivières. Ces deux dernières années, la rénovation s'est intensifiée : les berges ont été débroussaillées, les digues renforcées et des promenades piétonnes aménagées le long des deux rives. Ces transformations préparent le terrain pour que les canaux retrouvent progressivement leur place au cœur de la vie urbaine.

Cependant, le retour des bateaux sur les voies navigables ne se limite pas à l'ouverture de nouveaux itinéraires touristiques ; il s'agit surtout de revitaliser des espaces culturels qui ont stagné au sein de la cité impériale.

Le long de canaux comme le Ngu Hà et le Dông Ba, ombragés par les arbres, bordés de maisons anciennes nichées derrière les remparts et imprégnées d'un rythme de vie paisible, ces zones font partie intégrante de l'identité de Huê. Elles abritent également une riche gastronomie traditionnelle. Lorsque les touristes recommenceront à naviguer sur ces voies d'eau, ces espaces culinaires deviendront une composante essentielle de leur expérience.

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De plus, de nombreux autres pans de la culture de Huê pourront ainsi se reconnecter. Huê fut jadis un haut lieu de l'opéra traditionnel, et une bonne organisation des itinéraires de tourisme fluvial pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux spectacles culturels traditionnels.

Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire du quartier de Huong Vinh, où se situe la vieille ville de Bao Vinh, est convaincu que ces itinéraires offriraient de nouvelles opportunités à la région. Selon lui, les habitants de Bao Vinh comparent désormais leur quartier à la vieille ville de Hôi An. "Bien aménagée, Bao Vinh pourrait sans aucun doute se développer comme Hôi An aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Un matin, dans la vieille ville de Bao Vinh, la boulangerie de M. Ma, installée dans une vieille maison au bord de la rivière, était encore ouverte et proposait des gâteaux traditionnels de Huê. La boutique n'est pas très connue, mais de nombreux touristes étrangers viennent apprendre à les confectionner. "Si des bateaux transportaient les touristes du centre-ville jusqu'ici, il y aurait sans doute plus de monde. Nous devons nous différencier de Hôi An ; Bao Vinh doit être un lieu d'expériences pour les touristes, et pas seulement un endroit où admirer le paysage", a confié le propriétaire.

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Conformément au plan de développement du tourisme fluvial de la ville, des itinéraires de bateaux pourraient relier de nombreux sites patrimoniaux, villages d'artisans et quartiers anciens le long du réseau fluvial, de la Citadelle impériale à Bao Vinh, Thanh Hà, ou aux villages bordant la rivière des Parfums. La mise en place de ces circuits constitue une étape concrète dans la concrétisation de la volonté de la ville de développer le tourisme fluvial.

Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Service municipal du tourisme, a déclaré que le potentiel touristique fluvial de Huê n'avait pas été pleinement exploité ces dernières années. La ville met en œuvre une stratégie globale, allant des bateaux électriques à énergie propre et des investissements dans les quais à la création d'itinéraires immersifs reliant les sites patrimoniaux, les villages d'artisans traditionnels et les quartiers nocturnes, dans le but d'allonger la durée des séjours touristiques.

En avril 2026, lorsque les premiers bateaux électriques commenceront à circuler sur la ligne Ngu Hà - Dông Ba, les canaux qui desservaient autrefois l'ancienne capitale entameront une nouvelle ère. Ces voies navigables ne seront plus seulement d'anciennes rigoles d'évacuation, mais deviendront une partie intégrante de l'espace culturel et de la vie urbaine de la ville patrimoniale, aujourd'hui comme demain.

Ngoc Linh/CVN